Průzkum: Situace českých exportérů se meziročně zhoršila

Praha - Situace českých exportérů se meziročně zhoršila a budoucí vývoj hodnotí spíše pesimisticky. Vyplývá to z výsledků šetření, které dnes firma DHL Express spolu se společností GfK zveřejnila na tiskové konferenci. Nárůst objemu vývozu předpovídá zhruba 32 procent exportérů, což je o deset procentních bodů méně než loni. Přesto téměř polovina vývozců hodnotí objem vývozu za poslední rok jako stabilní.

"Obavy nejsou předčasné. Vidíme, že je spousta firem, které se dostávají do fáze, že mají zakázky jen do konce roku nebo prvního kvartálu," uvedl obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku Jakub Tomšovský.

Za největší rizika považují vývozci podle konzultanta GfK Czech Petra Megely změny v kurzech měn, brexit a nejistotu kolem něj, růst nákladů a příchod další globální ekonomické krize. Přesto 82 procent firem ohodnotila podmínky pro export firem v Česku jako stabilní, negativně je vnímá deset procent.

Podle Tomšovského tak lze říci, že čím více se podílí export na celkovém obratu firmy, tím častěji mluví její vedení o zhoršujících se podmínkách. Příležitosti firmy vidí v nových trzích, zvyšování konkurenceschopnosti, inovacích i upevňování vztahů se stávajícími partnery. "Pokud firma vidí, že začíná stagnovat a objemy jsou úplně jinde, tak většinou moc neinvestovala do vlastního rozvoje, ani do vývoje do produktu samotného," dodal Tomšovský.

Průzkum se uskutečnil letos v září formou dotazování ředitelů a členů top managementu 300 českých exportních firem. Index dlouhodobého exportního sebevědomí, který v posledních šesti letech kolísal mezi 39 až 45 body, letos podle Tomšovského dosáhl hodnoty 22. Tím se podle něj blíží minimu z krizového roku 2008.

Minulý týden uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, že český export by měl letos dosáhnout 3,7 bilionu korun, což by byl nový rekord. Z odhadu tzv. Indexu exportu, který sestavuje Asociace exportérů a Raiffeisenbank, také vyplynulo, že výhled na příští čtvrtletí již optimistický není a tempo zpomalí.