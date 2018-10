Praha - Se zrušením střídání času souhlasí sedm z deseti obyvatel České republiky, vyplývá z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK. Letní čas by chtělo celoročně zachovat 44 procent dotázaných, pro zimní čas je 24 procent. Přechod na letní či zimní čas nevyhovuje dvěma třetinám lidí. Ukončit povinné střídání času navrhla Evropská komise. Pro letní, nebo zimní čas by se měl rozhodnout každý členský stát samostatně.

Letní čas se na zimní změní o nadcházejícím víkendu. V noci na neděli se ve 03:00 hodinky posunou o hodinu zpět, a noc se tak o hodinu prodlouží. Opačným způsobem na letní se čas mění vždy koncem března.

Se zrušením povinného střídání času v EU podle průzkumu rozhodně souhlasí 38 procent dotázaných, spíše pro je 32 procent. Rozhodně proti rušení změn času je šest procent lidí, spíše s ním nesouhlasí 23 procent. Nejvíc ukončení změn času podporují lidé nad 45 let, nejméně mladí do 30 let, i když také z nich je pro zrušení víc než polovina.

Víc Čechů je pro trvalý letní čas než pro zimní, mírné většině lidí se ale nelíbí, že by si o čase měly rozhodovat jednotlivé unijní země. "Těsná polovina dotázaných se totiž domnívá, že by měl v EU platit stejný buď zimní, nebo letní čas a toto rozhodnutí by nemělo být na jednotlivých státech," uvedli autoři průzkumu.

Diskusi o úpravě střídání času zaznamenalo víc než devět z deseti dotázaných. O co v této diskusi jde, věděla víc než polovina populace. Změna času rozhodně nevyhovuje 31 procentům, spíše nevyhovuje 34 procentům respondentů. Spíše vyhovuje 27 procentům a rozhodně vyhovuje osmi procentům. Nejméně jsou se střídáním času spokojeni opět lidé starší 45 let.

Zrušení změn času lidé podporují hlavně kvůli tomu, že nebudou muset přeřizovat hodiny a vyhnou se změně biorytmu a únavě. "Zmíněn byl také zanedbatelný či neexistující vliv na ekonomiku," míní STEM/MARK. Původním záměrem zavedení letního času byly energetické úspory.

Podle příznivců zachování změn času je na posunování hodinek už veřejnost zvyklá, posun také znamená více světla v době, kdy jsou lidé obvykle vzhůru. Objevily se obavy, že zrušení bude příliš nákladné. "Někteří lidé také nesouhlasí se změnou v případě, že by v různých zemích EU platil jiný čas," uvedli autoři průzkumu.