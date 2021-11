Průzkum: S obnovením práce z domova souhlasí jen každý druhý Čech

Praha - Necelá polovina Čechů (49 procent) souhlasí s tím, že by se kvůli nárůstu onemocnění covid-19 opět mělo pracovat převážně z domova. Vyplývá to alespoň z průzkumu, který pro personální agenturu Předvýběr.cz uskutečnila minulý týden společnost STEM/MARK mezi 510 respondenty. Takzvaný home office je jednou z možností, jak omezením kontaktů zbrzdit epidemii. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) proto ve čtvrtek požádal zaměstnavatele, aby kvůli zhoršující se epidemické situaci zaměstnancům umožnili pracovat z domova, pokud to je možné.

S obnovením režimu práce home office rozhodně souhlasí jen 13 procent lidí, dalších 36 procent spíše souhlasí. Naopak spíše nesouhlasí 18 procent respondentů a zhruba stejně silná je i skupina lidí, kteří s výrokem rozhodně nesouhlasí. Na 16 procent dotázaných na otázku nedokázalo odpovědět, případně se jich netýkala.

"Přes všechny přednosti práce z domova, které poslední dva roky lockdownů potvrdily, si zaměstnanci stále více uvědomují, že důležitou součástí pracovního života je kontakt s kolegy. A ten internetové konference dlouhodobě nemůžou nahradit," uvedl ředitel agentury Předvýběr.cz František Boudný. Nedostatek vzájemných kontaktů podle něj rozdroluje motivaci k práci. Ostatně i zaměstnavatelé přes počáteční nadšení z efektivity práce z domova volají po návratu svých týmů do kanceláří, dodal.

Mnohem menší podporu však má znovuzavedení povinnosti nosit roušky či respirátory v zaměstnání. Pro je 41 procent respondentů (14 procent rozhodně souhlasí a 27 procent spíše souhlasí), zatímco 52 procent dotázaných je proti (25 procent spíše nesouhlasí a 27 procent rozhodně nesouhlasí).

Mnoho soukromých firem i některé státní instituce umožňují lidem pracovat aspoň částečně z domova už od loňského začátku epidemie koronaviru v Česku. Týká se to hlavně kancelářských činností. Další oslovené společnosti zavedení práce na dálku teď zvažují, nebo ji chtějí rozšířit, případně zpřísňují opatření, která mají snížit šíření nákazy na pracovišti.

Zaměstnavatelé, kteří mohou zaměstnancům nabídnout z povahy práce home office, tak již učinili v maximální možné míře, řekla ČTK ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. Jsou si dobře vědomi následků v případě zavlečení nákazy do provozů. Rizikem podle ní zůstávají neadministrativní provozy, kde zaměstnavatelé jednoznačně preferují testování před restriktivním zákazem vstupu neočkovaným zaměstnancům. "V minulém období se ale ukázal home office jako neefektivní opatření pro provoz běžné výrobní nebo stavení firmy. Výkonnost týmů klesla, stoupla chybovost," podotkla.