Průzkum: S nákupy vánočních dárků chce třetina Čechů začít dříve než v minulosti

Praha - S nákupy vánočních dárků chce podle průzkumu společnosti GLS třetina Čechů začít letos dříve než v předchozích letech. Nejvíce lidí, konkrétně 28 procent, plánuje začít dárky nakupovat na konci listopadu po tradiční slevové akci Black Friday. Většina Čechů hodlá za dárky utratit do 8000 korun, zhruba polovina spotřebitelů bude kombinovat nákup v obchodech a na internetu. Žádné vánoční dárky nebude pořizovat pět procent Čechů, což je meziroční nárůst o dva procentní body. Vyplývá to z aktuálního průzkumu přepravce GLS, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Nákupní rádce Heureka.cz předpokládá, že lidé budou letos na Vánoce kupovat především "chytrou" elektroniku a "chytré" vybavení do domácnosti, uvedl výkonný ředitel portálu Jan Mayer.

Všechny dárky už mají podle průzkumu GLS nakoupená tři procenta Čechů, 14 procent lidí je shání v průběhu celého roku, ale ještě jim některé chybějí. V posledních dvou týdnech před Štědrým dnem počítá s nákupy zhruba každý pátý Čech. S ohledem na velký zájem nákupů přes internet, ale také na problémy výrobců s materiálem, dopravou dílů z Číny a rychlého růstu cen všech vstupů ředitel GLS Česká republika Pavel Včela doporučuje nenechávat objednávky na posledních chvíli.

Pořídit dárky hlavně na internetu plánuje 32 procent lidí, především těch do 45 let. Zvolí je zejména kvůli pohodlí, úspoře času a jednoduchému srovnání cen. V e-shopech Češi nejčastěji nakoupí čtyři až šest dárků. Lidé ve věku 54 až 65 let vyrazí vánoční dárky shánět častěji do kamenných obchodů. U internetových nákupů jim vadí nemožnost vyzkoušet si zboží, obávají se poškození objednávky při přepravě nebo komplikované reklamace.

Za dárky chce 73 procent Čechů utratit do 8000 korun, pět procent lidí má vyčleněno přes 15.000 korun a zhruba stejný počet oslovených má připraveno tisíc korun.

Průzkum společnost GLS uskutečnila prostřednictvím služby Instant Research agentury Ipsos mezi 1000 respondenty.

Pod stromeček si budou Češi podle analýzy portálu Heureka.cz nadělovat ve velkém "chytré" hodinky, sluchátka, ale i další "chytré" vybavení do domácnosti jako světla, zásuvky nebo robotické vysavače. "I když se o tomto trendu mluví delší dobu, nastal čas, kdy do toho lidé budou ochotni konečně trochu investovat," řekl Mayer. Hitem letošních Vánoc budou podle něj také elektrokoloběžky pro děti i dospělé, elektrokola či paddleboardy. Dárkům pro děti bude dominovat cokoliv s tematikou animovaného seriálu Tlapková patrola, dodal.