Průzkum: S dezinformacemi o koronaviru se setkalo 60 % Čechů

Praha - S nepravdivými informacemi o novém typu koronaviru se setkalo 60 procent Čechů. Nadpoloviční většina z nich takovým informacím alespoň zpočátku uvěřila. Nejvíc lidé věří mýtu, že v prevenci proti koronaviru pomáhá pobyt na slunci. Zjistila to agentura Ipsos v průzkumu, jehož výsledky dnes poskytla ČTK. Z průzkumu také vyplývá, že mezi Čechy narůstá obava z nemoci covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje, a výrazně sílí přesvědčení, že boj s virem bude dlouhodobá záležitost.

Se zcela či částečně nepravdivými zprávami o koronaviru se setkalo 60 procent účastníků průzkumu, především mladých lidí. Nejčastějším zdrojem těchto informací byl facebook, sociální sítě obecně a také webové stránky.

Z lidí, kteří nějakou nepravdivou informaci o koronaviru zaznamenali, jí alespoň zpočátku věřilo 52 procent. Čtvrtina populace uvěřila nepravdivým informacím opakovaně.

"Ačkoli se mladí lidé s fake news o koronaviru setkali častěji, k těmto konkrétním informacím jsou kritičtější, věří jim méně často než ostatní věkové skupiny," uvedl ředitel agentury Ipsos Jakub Malý. Naopak lidé starší 65 let podle něj velmi často nedokážou posoudit, zda je tvrzení pravdivé, či nikoli.

Ve srovnání s výsledky obdobného průzkumu provedeného v 16 zemích důvěřují Češi častěji informaci, že pobyt na slunci pomáhá v prevenci proti koronaviru. Za pravdivou tuto informaci považuje 32 procent lidí v Česku, ve světě to je 19 procent.

Naopak výrazně méně než jiné národy jsou Češi přesvědčeni o možnosti přenosu viru prostřednictvím poštovních zásilek ze zahraničí. Zatímco globální průměr je 35 procent, v Česku je to přibližně pětina populace.

Kolem světového průměru, který je 17 procent, se mezi Čechy udržuje mýtus, že jednou nakažený člověk nemůže onemocnět nemocí covid-19 podruhé.

První výskyt nemoci covid-19 byl v Česku potvrzen na začátku března. Ve druhé polovině března se koronavirem cítilo ohroženo 81 procent Čechů. V dubnu a květnu průzkumy agentury Ipsos zaznamenaly uklidnění obav veřejnosti. V květnu se koronaviru obávalo 55 procent lidí. Koncem srpna, kdy denní přírůstky nakažených začaly výrazněji růst, se ale podíl lidí pociťujících obavy zvýšil na 60 procent.

V lidech také výrazně sílí přesvědčení, že boj s koronavirem bude dlouhodobá záležitost. Dvě třetiny Čechů jsou přesvědčené, že dostat virus pod kontrolu potrvá déle než půl roku. V březnu to bylo 15 procent populace.

Od července také mírně narostly obavy z dopadů koronaviru na zaměstnání či zdroj obživy na 54 procent. Největší obavy mají lidé ve věku od 30 do 49 let a z početnějších rodin. Nejmenší naopak lidé starší 65 let a bezdětní.

Bezmála 40 procent Čechů zaznamenalo v uplynulém půl roce pokles příjmů. "Ten v naprosté většině případů souvisel s koronavirem. Nejčastěji se jednalo o snížení příjmu kvůli překážkám na straně zaměstnavatele, snížení pracovního úvazku nebo omezení podnikání," uvádí Ipsos.

Výzkum provedla agentura Ipsos na reprezentativním vzorku internetové populace ČR mezi 26. a 31. srpnem. Zapojilo se do něj 1000 respondentů starších 18 let.