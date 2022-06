Průzkum: S členstvím ČR v NATO je spokojeno nejvíc Čechů od vstupu do aliance

Praha - S členstvím Česka v Severoatlantické alianci (NATO) jsou spokojeny skoro tři čtvrtiny Čechů, což je největší podíl od vstupu země do aliance v roce 1999. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Pro většinu Čechů je NATO zárukou míru v zemi i v Evropě. Průzkum provádělo CVVM od poloviny letošního března, tedy již v době, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu. NATO je pakt tří desítek států, které se navzájem vojensky podporují a spolupracují.

Při předchozím průzkumu v roce 2020 vyjadřovalo spokojenost s členstvím v NATO jen 58 procent Čechů. Podobný byl podíl spokojených také v předchozích šesti letech. Letos ale spojenost s členstvím v alianci prudce stoupla na 73 procent. Dosud nejvyšší míra spokojenosti s členstvím v NATO byla v roce 2009, kdy dosáhla 65 procent.

Nespokojených s členstvím je 19 procent lidí, v předchozím průzkumu jich bylo 24 procent. "Nárůst podílu spokojených tak proběhl zejména na úkor nerozhodných odpovědí a jeho příčinou je nepochybně propuknutí války na Ukrajině," uvedli pracovníci CVVM. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu letos 24. února. Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva (OHCHR) před týdnem uvedl, že kvůli ruské invazi už na Ukrajině zemřelo od začátku války nejméně 4662 civilistů, včetně 320 dětí.

Téměř čtyři pětiny lidí v Česku pokládají nyní NATO za potřebnou organizaci. Většina Čechů v průzkumu uvedla, že NATO zajišťuje mír v Česku i Evropě. To, že je členství Česka v NATO zárukou míru a bezpečnosti v zemi, si myslí 59 procent dotázaných. Skoro dvě třetiny lidí také uvedly, že členství v NATO zvyšuje mír a stabilitu v Evropě. Naopak 33 procent Čechů považuje členství v NATO za riziko možného zatažení Česka do vojenského konfliktu a 22 procent dotázaných řeklo, že to zvyšuje napětí a nejistotu v Evropě.

Pozitivní pohled na alianci převažuje také v otázce dopadu členství na nezávislost země. Podle 50 procent účastníků průzkumu je členství v NATO zárukou nezávislosti Česka, kdežto 42 procent lidí považuje členství za formu podřízenosti země cizím mocnostem.

Pozitivněji vnímají roli NATO mladší lidé nebo lidé ve středním věku, zatímco hůře zejména lidé starší 65 let. Z hlediska vzdělání se horší hodnocení objevuje u lidí se základním vzděláním, vyučených nebo se středním vzděláním bez maturity. Vnímání NATO je méně pozitivní také u lidí hůře hodnotících životní úroveň své domácnosti a lidí hlásících se v politice k levici.

Průzkum zkoumal i míru důvěry v NATO, Evropskou unii (EU) a Organizaci spojených národů (OSN). Všem třem nyní vyjádřila důvěru nadpoloviční většina dotázaných. EU věří 58 procent Čechů, OSN 63 procent a NATO 67 procent.

Průzkum provádělo CVVM od 18. března do 9. května. Zúčastnilo se ho 845 obyvatel Česka ve věku nad 15 let.