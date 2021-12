Průzkum: Řízek se salátem předběhl kapra, vosí hnízda vyhrála nad rohlíčky

Starý Plzenec (Plzeňsko) - Řízek s bramborovým salátem předběhl v oblíbenosti štědrovečerního kapra, mladí tradiční rybí pochoutce holdují méně. Nejoblíbenějším vánočním cukrovím jsou vosí hnízda, která předstihla vanilkové rohlíčky. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bohemia Sekt, jehož výsledky dnes firma zveřejnila. Průzkum toho, co Čechům při oslavách v závěru roku nesmí chybět, pro ni provedla firma Instant Research.

"O silvestru si 80 procent domácností maže chlebíčky. V nákupu nechybí veka a další suroviny na chlebíčky, sekt na přípitek a čočka, která má v novém roce zajistit dostatek peněz. Na zdraví a šťastný rok 2022 připije sklenkou sektu osm z deseti Čechů," uvedl průzkum.

Smažený řízek vyhrál nad kaprem o několik hlasů. Kapra s bramborovým salátem si za svůj nejoblíbenější sváteční pokrm vybrala téměř polovina lidí ve věku 54 až 65 let, u lidí ve věku 18 až 26 let to byla jen třetina. Největší oblibu přisoudila mladá generace řízku se salátem, celkem 53 procent.

Z vánočního cukroví jsou nejoblíbenějším druhem vosí hnízda. Sáhne po nich 30 procent Čechů, přičemž o procento předstihly vanilkové rohlíčky. Téměř čtvrtina lidí má nejradši cukroví z lineckého těsta, desetina perníčky.

Osm z deseti dotázaných je přesvědčeno o tom, že nejlepší silvestrovskou lahůdkou jsou chlebíčky a jednohubky. "Chlebíčky, které se u nás servírují přes 100 let, vnímáme jako národní bohatství," uvedla Instant Research. Veku a další suroviny na chlebíčky kupují na silvestra dvě třetiny Čechů.

Vánoční koledy si pouští 46 procent Čechů. V prosincovém průzkumu pro Bohemia Sekt vyšlo, že nejoblíbenější pohádkou jsou Tři oříšky pro Popelku, kterou vybralo 40 procent dotazovaných, čtvrtina Čechů pak volila pohádku S čerty nejsou žerty a více než 17 procent Anděla Páně.

Před posledním dnem v roce si pořizuje lahev sektu více než polovina Čechů. "Závěr roku lze nazvat hlavní sezonou sektů. Z naší nabídky je během celého roku nejvyhledávanější variantou Bohemia Sekt demi sec," řekl marketingový ředitel Martin Fousek. Pro mimořádné chvíle vyhledávají Češi stále více také sekty Bohemia Sekt Prestige připravované tradiční metodou, zráním v lahvi. Sektem nebo jeho nealkoholickou variantou si podle Fouska letos připije téměř 80 procent Čechů. Loni v prosinci vypili asi 3,5 milionu lahví Bohemia Sektu.

Zábavní pyrotechniku nebo alespoň prskavky kupuje před silvestrem necelá pětina Čechů, vyplynulo také z průzkumu.