Praha - Hlavním přínosem vzdělávacího programu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum, ve kterém žáci s pomocí vyprávění pamětníků vytváří reportáže o nedávné historii, je podle učitelů zlepšení spolupráce školáků v týmu a jejich vztahu ke starší generaci. Projekt naopak nemá tak velký vliv na orientaci dětí v moderních dějinách či jejich schopnost pracovat s informacemi. Vyplývá to z průzkumu, který udělala organizace Post Bellum s agenturou NMS Market Research v letech 2017 a 2018 mezi 285 učiteli.

Program Příběhy našich sousedů je určený pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Pod vedením učitelů a lidí z Post Bellum mají za úkol za několik měsíců s pomocí informací od pamětníků a z archivů vytvořit dokumentární reportáž. Výsledek své práce nakonec představí na veřejném vystoupení před odbornou porotou. Program funguje od roku 2012 a měl přispět zejména ke zlepšení znalostí dětí o moderních dějinách.

Jako největší přínos projektu hodnotí vyučující to, že se díky němu děti naučily lépe spolupracovat v týmu. Shodlo se na tom 87 procent učitelů. Zhruba 83 procent kantorů uvedlo, že se děti zlepšily v prezentování výsledků své práce před publikem. Projekt měl podle nich pozitivní dopad také na schopnost žáků naslouchat, správně se zeptat, vcítit se do druhých a dokončit i přes obtíže náročný úkol.

Orientaci dětí v moderních dějinách či jejich schopnost přemýšlet o věcech ovlivnil podle učitelů projekt méně. Tyto dovednosti se díky projektu zlepšily podle 64 procent, respektive 53 procent učitelů. Přibližně 48 procent učitelů uvedla, že se zdokonalila schopnost dětí vyhodnocovat informace a pracovat s nimi.

Téměř tři čtvrtiny respondentů se do projektu Příběhy našich sousedů zapojily ve výuce dějepisu. Další pak na projektu pracovali v občanské výchově a češtině. Většina učitelů začlenila projekt do více předmětů najednou. Nejčastěji to byla kombinace dějepisu a občanské výchovy (17 procent) a dějepisu a českého jazyka (13 procent).

Většina z oslovených kantorů se do projektu zapojila z vlastního zájmu. Čtvrtina uvedla, že to udělali na podnět vedení školy. Kolem dvou třetin učitelů projekt zvolilo ze zájmu o práci s pamětníky. Zhruba polovina se pro něj rozhodla, protože chtěla žáky seznámit více s moderními dějinami, a kolem třetiny pedagogů uvedlo, že chtěli získat zkušenosti s projektovou výukou.

K červnu 2018 se do projektu zapojilo 3182 žáků a studentů ze zhruba 500 škol v ČR, kteří zdokumentovali celkem 761 pamětnických příběhů. V minulém roce se programu zúčastnilo kolem 300 škol s celkem 1881 žáky, které vedlo 363 učitelů. V ČR je celkem přibližně 5500 základních a středních škol.