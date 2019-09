Průzkum: Problémem při změnách klimatu je pro Čechy málo vody

Praha - Za největší problém související s klimatickými změnami považují Češi nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Skanska a Asociaci pro vodu ČR. Za velmi závažný ho označilo 73 procent respondentů, pro dalších pětinu je velmi vážný. Více než polovina respondentů se pak cítí nedostatkem vody přímo ohrožena. Průzkumu se v červenci a srpnu zúčastnilo 1010 lidí.

"Postoje Čechů v otázce environmentálních problémů světa pak nasvědčují tomu, že je pro ně téma důležité," uvedla v tiskové zprávě mluvčí Skansky Renata Vildomcová. Největší obavy z nedostatku vody mají podle průzkum lidé nad 60 let a a obyvatelé obcí s méně než 1000 obyvateli.

Za další závažné problémy považují Češi podle průzkumu zamořené oceány (68 procent dotázaných), kácení lesů (63 procent dotázaných) a nadměrné používání plastů (58 procent dotázaných). Dále se podle průzkumu cítí lidé ohroženi degradací půdy (snížení úrodnosti), nebo mýcením lesů nebo velkým využíváním plastů. Poslední zmíněné nejčastěji uváděli lidé ve středním věku 45-59 let.

Za vážné považují Češi i samotné klimatické změny. Skoro čtyři pětiny respondentů označilo změny jako velmi nebo poměrně závažné, 52 procent se jimi cítí osobně ohroženo. Nejčastěji šlo o mladé lidi ve věku od 18 do 29 let. Mladí lidé také častěji zmiňovali znečištěné oceány, uvádí průzkum.

Češi jsou podle průzkumu kritičtí k přístupu vlády nebo parlamentu k řešení nedostatku vody. Pouze procento odpovídajících označilo jejich práci jako velmi dobrou. Za spíše špatnou nebo velmi špatnou ji považuje v případě vlády 64 procent lidí, u parlamentu 70 procent. Kladně naopak hodnotí činnost ekologických organizací a lokálních samospráv.

Tento týden se v newyorském sídle OSN uskutečnil klimatický summit, který svolal generální tajemník OSN António Guterres. Světové vůdce vyzval ke konkrétním činům v boji s klimatickými změnami. Podobně se vyjádřila i 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová, která zároveň představitele států v emotivním projevu zkritizovala za jejich nečinnost. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Premiér Andfrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že Česko dodržuje závazky z pařížské klimatické konference z roku 2015.