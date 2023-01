Průzkum pro ČT: Tento týden by finále volby prezidenta vyhrál Petr Pavel

Praha - Pokud by se tento týden konalo rozhodující druhé kolo volby prezidenta, ovládl by ho bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO) by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Koho budou volit, zatím neví devět procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi.

Druhého kola prezidentských voleb by se chtělo podle průzkumu určitě zúčastnit 71 procent lidí a spíše 13 procent. K volebním urnám naopak určitě nechce přijít devět procent voličů a spíše šest procent. Jedno procento dotázaných není rozhodnuto. Účast v prvním kole voleb, které se konalo 13. a 14. ledna, byla 68,2 procenta. Byla dosud nejvyšší ve volbách prezidenta.

Průzkum také nastínil, že se preference lidí, kteří pro oba finalisty hlasovali už v prvním kole prezidentské volby, příliš nezměnily. Z voličů Danuše Nerudové a Pavla Fischera pak plánuje víc než 80 procent oslovených dát hlas Pavlovi. Naopak voliči Jaroslava Bašty (SPD) zase chtějí ze 70 procent upřednostnit Babiše. V případě voličů senátora Marka Hilšera by 71 procent hlasovalo pro Pavla a 20 procent pro Babiše. Z těch, kdo nebyli hlasovat v prvním kole, plánuje v tom druhém vybrat Pavla 44 procent dotázaných, Babiše 41 procent.

Pavla výrazně upřednostňují voliči vládních stran, tedy koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a uskupení Pirátů se STAN. Hlasovalo by pro něj ale také 13 procent oslovených voličů hnutí ANO a 20 procent voličů hnutí SPD, ukázal průzkum. Babiše plánuje vybrat 80 procent dotázaných voličů ANO a 69 procent voličů SPD. Z tábora voličů vládních stran by podle průzkumu Babiš mohl získat pouze jednotky procent.

Průzkumu se mezi 16. a 19. lednem zúčastnilo 1562 respondentů.

V neděli má zveřejnit výsledky volebního modelu pro druhé kolo prezidentských voleb od agentury STEM televize CNN Prima News. V pondělí, kdy je naposledy možné zveřejnit průzkumy veřejného mínění před druhým kolem prezidentských voleb, ho má publikovat agentura Ipsos.