Průzkum pro ČRo: Většina Čechů odsuzuje útok Ruska a chce přijmout uprchlíky

Praha - Útok Ruska na Ukrajinu je podle téměř 90 procent Čechů neobhajitelnou agresí. Vyplývá to z dnešního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Většina obyvatel Česka by souhlasila s přijetím uprchlíků z Ukrajiny.

Rusko dnes ráno zahájilo útok na Ukrajinu. Tamní úřady hlásí, že v důsledku ruského útoku už přišlo o život 57 Ukrajinců a dalších 169 utrpělo zranění. Celkem 87 procent Čechů v průzkumu Medianu uvedlo, že souhlasí s označením ruské invaze za neobhajitelný akt agrese. Proti takovému zhodnocení situace bylo pouze devět procent Čechů.

Většinově také Češi souhlasí s tím, že by Česko mělo přijmout všechny lidi, kteří budou případně z Ukrajiny prchat před válkou. Přijetí uprchlíků podporuje 69 procent účastníků průzkumu, zatímco proti je jenom 25 procent lidí. Přitom se však asi tři pětiny Čechů přílivu uprchlíků obávají.

Největší obavy mají obyvatelé Česka v souvislosti s boji na Ukrajině ze zvýšení cen potravin, pohonných hmot a dalšího nezbytného zboží. Zdražení se bojí přes 90 procent lidí. Téměř 90 procent dotázaných se obává i dlouhého trvání válečného konfliktu s oběťmi na životech a celkového zhoršení bezpečnostní situace v Evropě.

Většina obyvatel Česka, celkem 88 procent, by uvítala nastolení míru diplomatickými jednáními. Čtyři pětiny lidí by také souhlasily s ekonomickými sankcemi. Jenom 28 procent Čechů si myslí, že by Evropská unie a NATO měly konflikt řešit ozbrojeným protiútokem.

Průzkumu Medianu, který se uskutečnil dnes odpoledne, se zúčastnilo 1091 lidí starších 18 let.