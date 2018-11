Praha - Přestože nominální hodnota stravenek poskytovaná zaměstnavateli každoročně roste, pro 90 procent zaměstnanců je současná průměrná hodnota tradiční papírové stravenky 78 Kč nedostatečná. Nejvíce zaměstnanců by si přálo dostávat od zaměstnavatele stokorunovou stravenku. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity, mezi 525 respondenty.

Zatímco v průzkumu by preferovalo stokorunovou stravenku 43 procent respondentů, v praxi ji podle dat firmy Up ČR od zaměstnavatele dostává jen desetina zaměstnanců. Stravenku v hodnotě 110 korun a více považuje za ideální dalších 35 procent zaměstnanců. Zde je nepoměr ještě vyšší, v reálu dostává takovou stravenku od zaměstnavatele 0,5 procenta zaměstnanců.

Jednou z příčin nepoměru může být paradoxně situace na trhu práce a s ní související vlna nových a méně tradičních zaměstnaneckých benefitů, kterými se zaměstnavatelé snaží zaujmout potenciální zaměstnance. "Inovace u benefitů je rozhodně důležitá, ale firmy by novými či netradičními benefity měly svou péči o zaměstnance spíše vhodně doplňovat, než na nich stavět celý svůj servis," uvedla ředitelka prodeje Up ČR Petra Gubíková.

Současná situace může podle ní svádět k tomu, že firmy upřednostňují benefity, které jsou více 'sexy' a dobře vypadají. Neměly by ale zapomínat ani na rozvoj těch, které zaměstnanci v praxi nejvíce využívají. "Češi se ve využívání stravenek výrazně odlišují i od okolních států. Zatímco v Německu, Rakousku nebo třeba v Polsku nejsou rozhodně tolik využívány, u nás jsou považovány za téměř nezbytný servis ze strany zaměstnavatele," upozornila Gubíková.

Pomalu přibývá firem, které reagují na rostoucí ceny obědů i potřeby zaměstnanců a reflektují i daňový aspekt. V těchto firmách se pak využívá třeba i daňově nejvýhodnější hodnota stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele, která letos je 118 Kč. Nejčastějšími příklady jsou firmy ze stavebnictví a informačních a komunikačních činností. S těmito stravenkami se naopak takřka nesetkávají lidé ve firmách působících v administrativě, dopravě, ubytování a stravování či ve veřejné správě.

K postupnému zvyšování hodnoty stravenek v poslední době přispěl podle dat Up ČR přechod firem z papírových poukázek na eStravenky a elektronické karty. V případě eStravenky přispívají firmy zaměstnancům na stravování každý den řádově o desítky korun více, než je tomu u papírových stravenek. Zatímco průměrná nominální hodnota papírových stravenek je letos 77,50 Kč, u eStravenky je to 104,10 Kč, dodala Gubíková.