Průzkum: Při sportu na venkovních hřištích se nakazilo minimum sportovců

Praha - Riziko nákazy koronavirem při venkovním sportu je mizivé, zjistil průzkum, který na žádost skupiny Restart provedla Fotbalová asociace ČR (FAČR). Minulý týden se do něj zapojilo 3248 klubů z osmi převážně kolektivních sportů. Z celkových 37.134 sportovců bylo na covid-19 pozitivních 246 aktivních hráčů, což je 0,66 procenta. Jen pětadvacet z nich ale uvedlo, že se nakazilo právě při tréninku. To je 0,07 procenta ze všech hráčů, kteří se do tréninků v období od 12. do 18. dubna zapojili.

Průzkum se konal v první týden uvolnění amatérských sportovních tréninků za přísného omezení maximálně šesti sportujících dvojic s desetimetrovými rozestupy mezi sebou. "Stát nám podobná data doposud nebyl schopen předložit, tak jsme provedli vlastní průzkum. Výsledky nejsou pro nás překvapivé, podobná čísla vycházela také v jiných zahraničních studiích. Organizované tréninky na venkovních hřištích jsou bezpečné a pro děti v současné době nutné," uvedl v tiskové zprávě Antonín Plachý, vedoucí úseku trenérů FAČR.

Většina sportovců, kteří se nakazili na organizovaných trénincích, byla starší 18 let. Hlavním místem nákazy covidem-19 bylo u sportovců jiné místo, nejčastěji rodina. "Jsme připraveni podobné výzkumy ve sportovním prostředí realizovat klidně každý týden, abychom měli přehled. Aktuální čísla jsme představili náměstkovi ministerstvu zdravotnictví Martinu Havrdovi nebo hlavní hygieničce," řekl Michal Ježdík, vedoucí sportovně metodického úseku České basketbalové federace.

Sportovní prostředí bojuje za umožnění kontaktních venkovních tréninků alespoň ve dvaceti lidech. Ty chce podle současného návrhu ministerstvo zdravotnictví povolit nejdříve od poloviny května při maximálně stovce nakažených na 100.000 obyvatel za týden. Takzvané incidenční číslo, jak se tato hodnota nazývá, nahradilo dříve uváděná kritéria. Donedávna se hovořilo o možnosti uvolňování opatření, jakmile bude v nemocnicích méně než 3000 lidí s covidem. To by při aktuálním vývoji mohlo nastat do konce dubna.

Aktuálně ale epidemiologové i vládní představitelé trvají na týdenním součtu stovky nakažených na 100.000 obyvatel, což je hranice používaná například v Německu. "Když jsme se jich ptali na důvody tohoto klíčového čísla, nebyli nám ho schopní vysvětlit. Přitom v Evropě se trénuje venku bez většího omezení. Bohužel jsme nedostali od ministra zdravotnictví jasné argumenty k tomu, proč jsou organizované tréninky venku nebezpečné," posteskl si Plachý.

Podobně nejasné je, proč musejí být při sportu desetimetrové a od pondělka šestimetrové rozestupy. "Máme k dispozici řadu studií od zahraničních kolegů, z nichž vyplývá, že při venkovním sportování ani přímý kontakt neohrozí bezpečnost hráčů," uvedl Plachý.

Jinde v Evropě už sportování dětí a mládeže takhle drasticky neomezují. "V jiných zemích trénují při incidenci 200 nakažených na sto tisíc obyvatel. Na incidenci 200 je celá republika už nyní. Navíc tréninky probíhají v uzavřených skupinách hráčů jednoho týmu, takže není problém s trasováním," upozornil Plachý.

Představitelé sportu upozorňují, že drastické omezování organizovaných tréninků nemůže dlouhodobě vydržet. "Obáváme se, že současné rozdělení na dvojice s rozestupy nebudou kluby dodržovat, to je neudržitelné. Nabízíme epidemiologům uchopitelnější řešení, díky kterému naženeme mládež do organizovaných tréninků a vyhneme se živelnému a nebezpečnějšímu sportování bez kontroly. Druhá strana musí reagovat, ne stále bezdůvodně odmítat," apeloval předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Ministerstvo zdravotnictví se při svém postupu zatím řídí prakticky výhradně stanovisky odborné skupiny MeSES, která prosazuje velmi pozvolné uvolňování omezení nejen ve sportu. Formálně platí, že se mohou venku i uvnitř shromažďovat maximálně dva lidé. To se ale zejména za hezkého počasí venku při běžných aktivitách nedodržuje a policie už otevřeně sdělila, že nemá pravomoc to kontrolovat a postihovat.

Při stovce nakažených na 100.000 obyvatel za týden by chtěli fotbalisté obnovit amatérské soutěže. "Nejdříve by se jednalo o krajské soutěže a řídili bychom se krajským incidenčním číslem," poznamenal Plachý. Amatérské soutěže stojí od 12. října. FAČR má stále ambici odehrát ve výkonnostním fotbale alespoň padesát procent utkání, což by umožnilo postupy a sestupy.