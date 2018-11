Praha - Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nedůvěřuje šest z deseti lidí. Naopak důvěru má Babiš u 37 procent Čechů. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Z průzkumu také vyplývá, že většina občanů by nesouhlasila s tím, aby prezident Miloš Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem, pokud by jeho vládě parlament vyslovil nedůvěru.

Největší důvěře se Babiš těší u voličů hnutí ANO, jehož je předsedou. V této skupině mu důvěru vyjádřilo 93 procent dotázaných. Odlišný postoj je patrný u voličů středopravicových stran, u kterých se důvěra premiérovi pohybuje do deseti procent. "Někde uprostřed se nacházejí voliči KSČM se zhruba dvoutřetinovou důvěrou a voliči SPD a ČSSD s asi třetinovou důvěrou," řekl ČT analytik společnosti Kantar CZ Pavel Ranocha.

Poslanecká sněmovna v pátek hlasovala o nedůvěře Babišově vládě. Šest opozičních stran chtělo vládu svrhnout kvůli posledním informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu premiérova syna na Krym. Pro pád vlády hlasovalo 92 poslanců, potřeba bylo 101.

Prezident Miloš Zeman již předem řekl, že by v případě pádu kabinetu sestavením vlády opět pověřil Babiše. S takovým postupem nesouhlasí podle průzkumu agentury Kantar 59 procent Čechů. Opačný postoj zaujalo 38 procent respondentů.

Průzkum agentury Kantar CZ se uskutečnil od 20. až 22. listopadu, tedy ještě předtím, než byl známý páteční výsledek hlasování o nedůvěře vládě. Na otázku týkající se důvěry v premiéra odpovídalo 1000 lidí, na otázku k záměru prezidenta případně znovu jmenovat Babiše premiérem 880 lidí.