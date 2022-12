Průzkum: Předsednictví EU hodnotili Češi v průměru trojkou

Praha - Končící české předsednictví v Radě Evropské unie by Češi ohodnotili v průměru známkou tři. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Hodnocení jako ve škole, tedy od jedničky do pětky, se hodně lišilo podle toho, jakou by respondenti volili politickou stranu. Stoupenci vládních stran vnímají české předsednictví mnohem pozitivněji než voliči obou opozičních hnutí.

Známku čtyři celkově použilo 17 procent respondentů, ovšem mezi voliči ANO to bylo 24 procent dotázaných, a mezi stoupenci SPD dokonce 33 procent, uvedl ředitel Medianu Přemysl Čech. Nejhorší pětkou hodnotilo české předsednictví 13 procent účastníků průzkumu, u voličů ANO to bylo 21 procent.

Naopak na druhé straně škály převládají pozitivní hlasy od voličů Pirátů, STAN a koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Známku jedna celkově použilo 12 procent respondentů, ale mezi voliči pětice vládních stran to bylo kolem 30 procent.

Dvojkou české předsednictví oznámkovalo 21 procent a trojku dalo 22 procent oslovených.

Průzkum také zjišťoval názory veřejnosti na to, jestli by vláda měla vyhovět výzvě prezidenta Miloše Zemana uspíšit rozhodnutí o přesunu českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zhruba třetina dotázaných si myslí, že by vláda měla Zemanovi vyjít vstříc, polovina je proti a 19 procent respondentů neví. Víc než 70 procent příznivců vládních stran tento Zemanův požadavek odmítá, zatímco podle 56 procent voličů SPD by vláda měla rozhodnutí o přesunu velvyslanectví urychlit.

Zeman podle nedávného vyjádření předpokládá, že vláda schválí přesun české ambasády. Premiérovi Petru Fialovi (ODS) navrhl, aby společně letěli do Izraele a ambasádu v Jeruzalémě otevřeli. Fiala je přesunu ambasády nakloněn, vláda ale při předsednictví a válce na Ukrajině musí řešit aktuálnější výzvy, reagoval tehdy mluvčí kabinetu Václav Smolka.