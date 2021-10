Průzkum: Polovině Čechů se zhoršil zdravotní stav kvůli neřešení potíží s lékaři

Praha - Polovině Čechů se podle průzkumu ministerstva zdravotnictví zhoršil v době epidemie zdravotní stav proto, že neřešili potíže s lékařem. Stejný podíl uvádí zhoršení vinou následků covidové nákazy a 58 procent viní odkládání plánovaných zdravotních výkonů. Ministerstvo dnes výsledky průzkumu mezi více než 1000 respondenty představilo na tiskové konferenci. Dopady potvrzuje i šetření mezi praktickými lékaři.

Podle praktických lékařů téměř každý třetí člověk snížil v době epidemie počet návštěv u lékaře. Podle průzkumu to kvůli strachu z nákazy udělalo až 73 procent lidí. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukazují, že loni meziročně poklesl počet preventivních prohlídek u praktických lékařů pro dospělé zhruba o 15 procent. U preventivní péče o děti ale pokles prakticky nenastal. Přitom zhruba třetina lidí na preventivní prohlídky nechodila ani před epidemií.

Dvě třetiny praktických lékařů se domnívají, že odložená prohlídka v době epidemie vedla k vážnému zhoršení zdravotního stavu některého z jejich pacientů. U deseti procent lékařů to byl problém až u čtvrtiny nemocných. Důvodem zhoršení stavu pacientů může být podle lékařů také neaktivita a stres, nejistá situace a lockdown. Zhruba o třetinu v současné době podle nich narostl počet nových případů cukrovky, srdečních, onkologických onemocnění, ale i psychologických potíží.

"Díky pravidelným preventivním prohlídkám dokáže lékař odhalit vážná onemocnění v raných stadiích, nebo dokonce jejich vzniku zabránit. Během času vyhrazeném na preventivní prohlídku se může pacientovi maximálně věnovat a zamyslet se nad jeho zdravotním stavem komplexněji než to umožňuje běžná návštěva ordinace. Je to vlastně taková inventura zdravotního stavu pacienta," uvedl v tiskové zprávě předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Na preventivní prohlídku u praktického lékaře mají lidé nárok jednou za dva roky, u zubaře dvakrát za rok a ženy u gynekologa jednou za rok. Se stoupajícím věkem roste počet pravidelných preventivních vyšetření, která mají lidé zdravotní pojišťovnou hrazená, například zjištění hladiny cukru nebo tuku v krvi, funkce ledvin nebo vyšetření EKG. Ženy mají od patnácti let každý rok nárok na prevenci rakoviny děložního hrdla a od 45 let na vyšetření k odhalení rakoviny prsu jednou za dva roky. Od 50 let věku je u žen i u mužů zdarma vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Více než čtvrtina Čechů přitom chodí na preventivní prohlídky nepravidelně a každý desátý řeší pouze akutní zdravotní potíže a prevenci neřeší. Méně často chodí na prohlídky muži než ženy. Podle průzkumu je nepovažuje za důležité téměř polovina lidí od 27 do 44 let.