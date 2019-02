Praha - Zhruba dvě pětiny rodin s dětmi pojedou o jarních prázdninách na hory. Naopak polovina rodičů ale zřejmě s potomky zůstane doma, a to nejčastěji kvůli nedostatku dovolené nebo peněz. Za pobyt na horách hodlají rodiče o prázdninách utratit asi 15.000 až 25.000 korun. Vyplývá to z lednového průzkumu pro portál Sportvokoli.cz, sdělila ČTK mediální zástupkyně Michaela Vrbová. Týdenní jarní prázdniny začnou v některých částech ČR v pondělí, jejich cyklus potrvá do 17. března.

Výsledky průzkumu ukázaly, že v prázdninovém týdnu zůstane kolem 48 procent rodin s dětmi doma. Na české hory se chystá asi 30 procent rodičů a dalších osm procent hodlá odjet s dětmi na hory do ciziny. Do exotických zemí se o jarních prázdninách chtějí vypravit přibližně čtyři procenta rodin. Asi desetina rodičů využije možnosti svěřit děti babičkám a dědečkům. Průzkumu se zúčastnilo přibližně 500 rodičů z celé ČR.

Jako hlavní důvody, proč se svými ratolestmi nikam nepojedou, uvedli dotazovaní nejčastěji nedostatek peněz či dovolené. Volné dny si lidé často šetří na letní měsíce, někteří rodiče se proto během jarních prázdnin v hlídání potomků vystřídají.

Za týden prázdnin na českých horách plánují rodiče utratit většinou asi 15.000 až 20.000 korun, v zahraničí pak přibližně 20.000 až 25.000 Kč, ukázal průzkum. Za dovolenou o jarních prázdninách podle něj zaplatí nejvíce lidé z Prahy a větších měst, kteří vydělávají zpravidla více než v menších obcích.

Při výběru sportovní aktivity pro děti volí lidé o jarních prázdninách nejčastěji lyžování, kterému se s potomky věnuje kolem 78 procent z nich. K jízdě na snowboardu se přiklání asi osm procent rodičů. Procházky a jiné aktivity upřednostňuje 14 procent dotazovaných.

Průzkum také ukázal, že lidé z Čech a z Moravy mají odlišný přístup k pořízení sportovní výbavy. Zatímco rodiče z Prahy dětem lyže a snowboardy půjčují, rodiče z Moravy vybavení častěji kupují.

Týdenní jarní prázdniny se liší podle okresů. Letos začínají ve 13 okresech v pondělí 4. února, ostatní okresy je mají postupně v následujících týdnech. V posledních 14 okresech skončí jarní prázdniny v neděli 17. března.