Průzkum: Polovina lidí nevychází s výplatou v průběhu měsíce

Praha - Polovina českých zaměstnanců nevychází s výplatou v průběhu měsíce. Problém ale není v tom, že by brali málo peněz, spíš přiznávají, že s měsíční částkou neumí ideálně hospodařit. Téměř polovina lidí tak týden před výplatou sahá k rychlým půjčkám, které je mohou přivést do problémů. Zjistil to průzkum, který pro společnost Advanto uskutečnila společnost EMA data.

Na 57 procent lidí utratí do týdne od výplaty minimálně polovinu svého příjmu, pětina lidí z rozpočtu ukrojí dokonce tři čtvrtiny. "Znamená to, že po většinu měsíce mnoho lidí musí vyjít pouze se čtvrtinou svého příjmu. Je jasné, že po výplatě lidé platí všechny velké a pravidelné účty, nájem, služby, energie, splátky, takže z domácího rozpočtu odejde v této fázi nejvíce peněz. I ty, které tam ale zůstanou, odtékají velmi rychle a nerovnoměrně," uvedl Martin Fortelný ze společnosti Advanto. Na 43 procent oslovených řeší chybějící peníze před výplatou právě nějakou formou půjčky.

Podle průzkumu zaměstnanci často očekávají v případě krátkodobého výpadku příjmů pomoc od zaměstnavatele. Vstřícné řešení ze strany firmy by ocenilo nebo dokonce přímo očekává 70 procent oslovených, 67 procent lidí přitom považuje možnost vybrat si mzdu vícekrát do měsíce za normální a za lepší řešení, než je půjčka. Třetina lidí ale v průzkumu uvedla, že požádat o část výplaty s předstihem je pro ně spojeno se studem.