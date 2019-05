Průzkum: Politika nezajímá 58 pct maturantů, k volbám ale přijdou

Praha - O politiku se nezajímá více než polovina letošních maturantů, k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu ale přijít chtějí. Vyplývá to z dubnového průzkumu vzdělávací společnosti Tutor, který se uskutečnil mezi 548 maturanty všech typů škol z různých regionů České republiky. ČTK to dnes sdělil mediální zástupce společnosti Tutor Jan Šimral.

Zájem o politiku má z letošních maturantů 39 procent studentů, 58 procent se o ni nezajímá a zbytek si není jistý. Zároveň ale platí, že 58 procent letos maturujících studentů se k volbám do Evropského parlamentu chystá přijít, 39 procent účast neplánuje a tři procenta nevědí.

Podle autorů průzkumu zájem o politiku i deklarovaná účast u voleb roste mezi maturanty z gymnázií. O politiku se v této skupině zajímá 46 procent maturantů a volit do Evropského parlamentu chce přijít 78 procent gymnazistů z maturitních ročníků.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května, jejich výsledky budou známy 26. května večer po uzavření volebních místností v celé Evropské unii. Češi rozhodují o 21 europoslancích, kandidátky jsou jednotné pro celou republiku. O hlasy se uchází 39 uskupení. Před pěti lety získaly ANO, ČSSD a TOP 09 se STAN po čtyřech europoslancích, KDU-ČSL a KSČM po třech europoslancích, ODS dva a Svobodní jednoho. Volební účast dosáhla 18,2 procenta oprávněných voličů.