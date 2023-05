Průzkum: Podle veřejnosti je kapacita SŠ nedostatečná a vláda to neřeší

Praha - Polovina české veřejnosti je přesvědčena o tom, že kapacita středních škol je nedostatečná a vláda se tím nezabývá. Podle lidí by se měl aktuální systém přijímacího řízení na školy změnit. Dvě třetiny si myslí, že by žáci měli mít možnost podat více než dvě přihlášky na střední školu. Vyplynulo to z květnového průzkumu agentury NMS Market Research mezi tisícovkou lidí starších 18 let. ČTK má výsledky k dispozici.

V některých regionech byl letos i kvůli silnému populačnímu ročníku enormní zájem o střední školy, podle mnohých odborníků na vzdělávání problémy s kapacitou míst evidovaly hlavně oblíbené obory, a to zejména v Praze a Středočeském kraji. Premiér Petr Fiala (ODS) nedávno označil po jednání s hejtmany a ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) za jednu z cest, jak krátkodobě v některých krajích a typech škol řešit nápor žáků devátých tříd, využití maximální kapacity tříd. V nejžádanějších oborech mohou podle něj vzniknout i nové třídy. Mnohé regiony zároveň uváděly, že zásadní problém s nedostatečnou kapacitou škol nemají.

V průzkumu s tvrzením, že se vláda snaží nedostatek míst na středních školách řešit, souhlasilo 19 procent lidí. Naproti tomu 54 procent s tím nesouhlasilo. Jedenapadesát procent dotázaných uvedlo, že kapacita škol je nedostatečná. Naopak podle necelé čtvrtiny je dostatečná a zbytek neví.

Více jsou o nedostatečné kapacitě škol přesvědčeni ti, jejichž příbuzní letos dělali přijímací zkoušky na střední školy. Na kapacitní problémy při přijímacím řízení na střední školy narazilo sedm z deseti Čechů, jejichž příbuzní se na SŠ letos hlásili, uvedli autoři průzkumu.

V jednotlivých regionech vnímají lidé potíže s kapacitou škol podobně. Výjimkou je podle NMS Market Research Vysočina, pro jejíž obyvatele není problém tak závažný. Za nedostatečnou pokládají kapacitu škol zhruba čtyři z deseti obyvatel Vysočiny.

Zatímco o dostatečné kapacitě škol Češi přesvědčeni nejsou, jednotné přijímací zkoušky od organizace Cermat spíše podporují. Pro jejich zachování se v průzkumu vyslovilo 45 procent respondentů, 35 procent by je zrušilo a 20 procent lidí neví.