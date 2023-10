Průzkum: Podle 80 pct Izraelců má Netanjahu přiznat selhání kvůli útoku Hamásu

Tel Aviv - Osmdesát procent Izraelců si myslím, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu by měl přijmout zodpovědnost za selhání vlády, tajných služeb a bezpečnostních složek, které podle nich přispělo k překvapivému a bezprecedentnímu útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října. Vyplývá to z průzkumu deníku Maariv, o němž dnes informoval server The Times of Israel (ToI). Pro pozemní operaci izraelské armády v Pásmu Gazy ovládaném Hamásem, o které se stále více spekuluje, se v průzkumu vyslovilo 65 procent dotazovaných, 21 procent ji nepodporuje.

Díl viny za selhání v zajištění bezpečnosti obyvatel Izraele přiznali od minulého týdne mimo jiné šéf tajné služby Šin Bet Ronen Bar, šéf vojenské rozvědky Aharon Haliva, náčelník generálního štábu armády Herci Halevi, ministr školství Joav Kiš či podle ToI nepřímo i ministr obrany Joav Galant. Netanjahu se k této otázce zatím nevyjádřil.

Na dotaz, kdo by měl být izraelským premiérem, odpovědělo v tomto průzkumu 49 procent, že by to měl být opoziční politik Benny Ganc. Jen 28 procent by si přálo dál Netanjahua a zbytek odpověděl, že neví.

Rozsáhlou vojenskou operaci proti libanonskému hnutí Hizballáh, které ostřeluje sever Izraele, podpořilo v průzkum 51 procent dotazovaných. Hizballáh je spřízněn s Hamásem a podporuje ho Írán.

Průzkum, který se uskutečnil 18. a 19. října, zjišťoval i volební preference Izraelců. Pokud by se nyní konaly volby, současná vládní koalice, kterou Netanjahu sestavil i s krajně pravicovými a ultraortodoxními stranami, by ztratila zhruba 20 křesel a ve 120členném parlamentu by měla 43 mandátů místo současných 64. Zatímco Gancova aliance by si polepšila ze současných 12 na 40.

Server The Times of Israel dnes informoval, že sídlo vládní strany Likud, kterou vede Netanjahu, v Tel Avivu někdo postříkal červenou barvou. Na dveřích budovy jsou rovněž vylepené fotky lidí, které Hamás při útoku 7. října unesl do Pásma Gazy, a červené otisky rukou na obrázku s Netanjahuovým obličejem. Policie zahájila vyšetřování tohoto činu. Rukojmích unesli ozbrojenci Hamásu více než dvě stě a posléze uvedli, že požadují propuštění asi 6000 Palestinců z izraelských vězení.