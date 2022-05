Průzkum: Podle 70 procent lidí vláda dostatečně nepomáhá s následky inflace

Praha - Přes 70 procent lidí si myslí, že vláda lidem dostatečně nepomáhá s následky inflace. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu, který pro televizi CNN Prima News vypracovala agentura STEM/MARK. Televize to uvedla na svém webu. Průzkumu se zúčastnilo 706 lidí starších 18 let.

Podle průzkumu byli čtyři z deseti oslovených přesvědčeni, že vládě se vůbec nedaří pomáhat občanům s inflačními dopady. Další třetina respondentů se domnívá, že se jí to spíše nedaří. Celkem se tak 73 procent účastníků průzkumu domnívá, že vláda nepomáhá s následky rekordního zdražování dostatečně. Za boj s inflací kabinet Petra Fialy (ODS) pochválilo 18 procent dotázaných. Nedostatky vládě při řešení následků inflace častěji vyčítají lidé bez maturity, uvedla televize.

Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že 80 procent dotázaných musí kvůli inflaci šetřit. Celkem 46 procent lidí uvedlo, že výdaje určitě omezili, 34 procent je omezilo spíše a 19 procent lidí se zatím uskromňovat nemuselo. Dopady inflace nejvíce pociťují lidé bez maturity a ve věku do 29 let.