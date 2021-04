Průzkum: Podíl pozitivních testů ve firmách klesl z 0,77 pct na 0,17 pct

Praha - Podíl pozitivních testů na koronavirus ve firmách podle průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) od začátku března do půlky dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta. Postupně se snižuje i cena samotestovacích sad, polovina podniků je nyní kupuje za 60 až 100 korun, na konci března je za tyto ceny pořizovalo 37 procent společností. Vyplývá to z dubnového průzkumu mezi 190 firmami, výsledky dnes SP zveřejnil v tiskové zprávě. Podle průzkumu chce rovněž 99 procent podniků vědět, jak dlouho ještě povinné testování potrvá.

Firmy, které se do průzkumu zapojily, v dubnu každý týden otestovaly asi 130.000 zaměstnanců. V prvním týdnu po Velikonocích odhalily testy 369 pozitivních pracovníků, což je 0,28 procenta. O týden později podíl pozitivních záchytů klesl na 0,17 procenta. Této hodnoty dosáhly i střední podniky, které se do plošného testování zapojily o týden později než společnost nad 250 zaměstnanců.

Ceny testů sice postupně klesají, firmám ale pro lepší orientaci na trhu stále podle SP chybí seznam doporučených testů podle jejich kvality a citlivosti. Svaz průmyslu už dříve požadavek předal ministerstvo zdravotnictví, to ho ale stále nevyslyšelo, uvedl dnes. Resort zdravotnictví na svém webu pravidelně doplňuje seznam testů, které schválilo pro samotestování.

Většina podniků by podle SP byla ochotna přejít na testování prostřednictvím PCR testů, které jsou spolehlivější, ale dražší než antigenní testy. Stát by ale musel zajistit dostatečné laboratorní a logistické kapacity, nutná by byla také adekvátní finanční kompenzace. "Smysl přechodu na PCR testování ve firmách by ještě vzrostl, pokud by tyto testy mohli zaměstnanci používat také k prokazování bezinfekčnosti například při návštěvách kulturních a společenských akcí nebo pro využívání služeb, u nichž by stát vyžadoval negativní test. Do té doby by pro vybrané služby mohl sloužit i negativní výsledek antigenního testu prováděný na pracovišti," řekl viceprezident SP Jan Rafaj.

Zkušenosti s testováním jsou firmy připravené také pro očkování. Podílet se na něm, pokud to bude možné, hodlá 86 procent podniků. Díky této aktivitě by se podle odhadu SP mohlo naočkovat až milion lidí.

Povinné testování se týká soukromého i veřejného sektoru, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se týká až čtyř milionu lidí. Testování je povinné jednou za sedm dní. Firmy mohou na testy čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění. Maximálně si smějí nárokovat dotaci na čtyři testy za měsíc na zaměstnance.