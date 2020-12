Průzkum: O osud restaurací se obává 75 pct Čechů

Praha - O osud restaurací se nyní obává 75 procent Čechů, více než na jaře. Problémy u stravovacích zařízení při první vlně pandemie koronaviru připouštělo 35 procent lidí, v současné době je o nich přesvědčena více než polovina. Jen čtyři procenta Čechů si myslí, že restaurace se z krize dostanou bez obtíží. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Up Česká republika, který má ČTK k dispozici. Některé stravenkové firmy už oznámily podporu gastronomickým podnikům v souvislosti s jejich čtvrtečním otevřením.

Stravovací zařízení se budou moci od čtvrtka z rozhodnutí vlády znovu otevřít veřejnosti. V provozu budou moci být od 06:00 do 22:00. Obsluhovat budou smět jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Kapacitu budou restaurace smět obsadit maximálně na polovinu.

Přes otevření nemají restaurace vyhráno, uvedl generální ředitel UP ČR Stéphane Nicoletti. Podle průzkumu bude 22 procent lidí chodit do gastronomických zařízení méně často než dříve, čtvrtina lidí v nich plánuje omezit útratu.

Stravenkové firmy se snaží motivovat lidi k návštěvě restaurací, odměňují je za útraty. Do programu Up ČR je zapojeno přes deset tisíc podniků, uživatelé eStravenky v nich za každých 100 korun dostanou deset bodů. Za 100 bodů jim Up ČR na kartu připíše 100 korun.

Uživatelé stravenkových karet Sodexo z útraty v restauracích a u dalších vybraných partnerů mohou získat zpět až 15 procent zpět. Pokud majitel karty v daném měsíci vydá v podnicích alespoň 2000 korun.

Sodexo Benifity zároveň restauracím nabízí bezúročné půjčky ve formě zálohy až do výše 80 procent toho, co od června do září průměrně proplácely ve stravenkách. Na program firma vyčlenila až 150 milionů korun. "V nejbližších dnech budeme restaurace s touto nabídkou pomoci kontaktovat," dodala manažerka komunikace Sodexo Tereza Knířová.

Restaurace se musely veřejnosti uzavřít 14. října. Podle výzkumné společnosti Nielsen gastronomické odvětví každý den uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun. Do konce roku by mohl být propad až 70 miliard korun.