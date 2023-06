Průzkum: O financích a majetku domácnosti rozhoduje samostatně pětina žen

Praha - O finančních a majetkových záležitostech celé domácnosti rozhoduje samostatně pětina žen a 40 procent mužů. Společně rozhoduje o těchto otázkách v rodině 35 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu v projektu NextŽeny, který mezi respondenty s nadprůměrnými příjmy uskutečnila advokátní kancelář Havel & Partners a společnost RSM CZ ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

Ženy jsou podle autorů průzkumu stále bohatší a úspěšnější, ve srovnání s minulostí se aktivněji zapojují do správy rodinného bohatství a dál ho rozvíjejí. Tíhnou přitom ke konzervativním investicím, které jsou v souladu s jejich hodnotami a cíli, uvedli.

Ženy v průzkumu nejčastěji odpovídaly, že v domácnosti rozhodují o penězích a majetku společně s někým dalším. Vyjádřilo se tak 39 procent oslovených. Na druhou stranu o financích a majetku rozhoduje dohromady s někým i zhruba třetina mužů, zjistil průzkum.

Čtvrtina žen má podle zjištění za to, že rozhodující slovo mají v majetkových otázkách s partnerem oba společně, zhruba pětina žen si ale myslí, že o financích a majetku nakonec rozhoduje partner. V porovnání s celosvětovými údaji je u českých žen větší tendence zapojovat se do rozhodování či záležitosti řešit samy.

"Tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku postupně mizí. Více než kdy jindy mají páry a rodiny tendenci přistupovat k finančním a majetkovým otázkám jako k partnerskému úkolu, v němž se oba partneři aktivně zapojují a často společně hledají nejlepší řešení pro rodinu. U mužů ale stále vnímáme větší sebevědomí a tendenci přisuzovat si rozhodující slovo,“ komentoval čísla partner kanceláře David Neveselý.

Poukázal tak na to, že v případě společného rozhodování v domácnosti podle průzkumu zhruba 70 procent mužů uvedlo, že ve finále rozhodují právě oni. Ženy si přisoudily rozhodující slovo ve 45 procentech.

"Ženy i muži mají v dnešní době zcela rovnocennou míru dostupnosti finanční gramotnosti a vzdělání ve financích. Znalost finančních nástrojů, schopnost číst trh a porozumět rizikům a výnosům přispívají k jejich sebejistotě. Pozorujeme u nich tak rovnocennou tendenci rozhodovat s větší jistotou a přehledem," řekla partnerka RSM CZ Monika Marečková.

Stále ale podle odborníků existují lidé, kteří nejsou v otázkách financí moc sebevědomí. U pětiny žen vyvolávají investice nejistotu a obavy, což je třikrát častěji než u mužů. Ženy také majetkové otázky více stresují. Nejvíc zneklidňují tyto situace mladé ženy do 34 let, týká se to 42 procent z nich. S rostoucím věkem pak u žen obavy klesají. Častěji se cítí nejistí také svobodní investoři (29 procent) a lidé, kteří nerozhodují o financích sami, ale společně s někým (28 procent).

V průzkumu odpovídali klienti a obchodní partneři Havel & Partners a RSM. Zapojilo se do něj 348 lidí, z toho 143 žen všech věkových skupin. Šlo o bonitní skupinu klientů, nejčastěji majitele či spolumajitele firem či vrcholový a střední management a s majetkem dosahujícím až stovky milionů korun.