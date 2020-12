Průzkum: Nové způsoby práce zavedly v pandemii tři čtvrtiny firem

Praha - Pandemie koronaviru způsobila ve fungování firem řadu změn. Vedle nových způsobů práce, které zavedly tři čtvrtiny podniků, změnilo 37 procent firem obchodní model a 62 procent jich zavedlo nové technologie a automatizaci. Výrazně přibylo i zaměstnanců, kteří změnili obor své působnosti. Vyplývá to z průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad mezi dvěma sty HR manažery a vedoucími pracovníky firem.

I když k nejvýraznějším následkům koronavirové krize na trhu práce patří rostoucí nejistota a obavy o zaměstnání, snižování benefitů a v mnoha případech i mezd, změny a omezení se děly na mnohem více frontách. Takzvaný hybridní způsob práce, tedy stav, kdy se v rámci každého týmu individuálně kombinuje práce v kanceláři s prací na dálku, dosud vlastní IT firmám, se zavádí prakticky všude, kde to povaha práce umožňuje. V řadě případů to umožňuje firmám snížit plochu kanceláří.

"Téměř tři čtvrtiny firem například potvrdily, že se začaly mnohem více soustředit na ochranu zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců. Výsledkem bylo přijetí řady přísnějších opatření v obou oblastech a jejich aplikace na pracovišti, což s sebou v mnoha případech neslo nemalé investice," uvedla marketingová manažerka Randstadu Alžběta Honsová.

Mnoho podniků se pak již od jarní vlny pandemie zaměřilo na zavádění nástrojů pro práci na dálku, díky čemuž zvládají podzimní období mnohem lépe. Běžně tak dnes využívají on-line schůzky, a to jak namísto služebních cest a osobních obchodních setkání, tak i pohovorů s novými uchazeči o práci.

Do technologií od jara začalo investovat 62 procent respondentů průzkumu. Nejčastěji zmiňovali zavádění či zlepšování digitálních řešení, plánování více on-line schůzek nebo rozvoj a konsolidaci vyšší úrovně automatizace procesů.

Výrazným fenoménem doby je i přijímání zaměstnanců ze zcela jiných odvětví. To začalo již na jaře, kdy se pracovníci z nejpostiženějších oborů (ze služeb a sektoru hotelů a restaurací) zajímali o práci v elektronickém obchodování či logistice, tedy oborech, které naopak v krizi zaznamenaly obří boom. Na podzim se část těchto lidí ke svým původním profesím již nevrátila a zůstala v nových působištích nebo se přesunula na tradiční předvánoční sezonní práce nebo na brigády, kterými se firmy snaží vykrýt své personální potřeby omezené karanténami a neschopenkami.

"Umělý zásah do ekonomiky, kterým koronavirová opatření a omezení jsou, ublížil především profesím, které se týkají osobně, fyzicky poskytovaných služeb. Posílil veškeré aktivity, jež se mohou odehrávat on-line," doplnila Honsová.