Praha - Z netradičních zaměstnaneckých benefitů by Češi nejvíce uvítali pětihodinovou pracovní dobu, podíl na zisku společnosti a neomezenou dovolenou. Naopak minimální zájem mají o zmrazení vajíček za účelem odložení mateřství či pojištění proti krádeži identity. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 zaměstnanci.

Leden patří podle personalistů k měsícům, kdy nastupuje do nového zaměstnání nejvíce lidí v roce. Právě k jejich oslovení začínají čeští zaměstnavatelé využívat i různé atypické benefity, které fungují ve větší míře v zahraničí. Při práci s nimi ovšem čeští zaměstnavatelé často chybují.

"Netradiční benefity slouží spíše jako lákadlo a pomáhají vytvářet image zaměstnavatele. Jejich zavádění by však mělo jít ruku v ruce s rozvojem benefitů, které tvoří základní firemní péči. Na začátku roku jde typicky o navyšování nominální hodnoty stravenek nebo přechod z papírových poukázek na elektronické," uvedla ředitelka prodeje Up ČR Petra Gubíková.

Alespoň o některé z neobvyklých výhod by podle průzkumu mělo zájem 91 procent Čechů. "Stále oblíbenější jsou například relaxační víkendy spojené s wellness, adrenalinové zážitky, ale i příspěvek na charitu," upozornila.

Nejvíce zaměstnanců by mělo zájem o benefit v podobě pětihodinové pracovní doby, mezi mladými do 26 let by o tuto výhodu stála polovina dotázaných. Na 40 procent zaměstnanců by pak chtělo profitovat z úspěchu svého zaměstnavatele a mít podíl na zisku. Mnohem více by přitom tento benefit zajímal muže (49 procent) než ženy (31 procent). Podobně populární by byla i neomezená dovolená, kterou během loňského roku zavedlo několik českých firem.

Z netradičních benefitů souvisejících se zdravím je pro zaměstnance nejzajímavější možností přítomnost maséra přímo na pracovišti. Jeho služby by ocenilo 22 procent lidí, a to převážně žen. Zaměstnané ženy mají také větší zájem o kurzy jógy, kurzy snižování váhy či akupunkturu, v celkovém souhrnu obou pohlaví se však zájem zaměstnanců o tyto benefity pohybuje pod hranicí deseti procent.

Za zajímavější považují benefit v podobě stipendia pro děti. Mezi lidmi okolo 40 let věku by o něj stála téměř čtvrtina dotázaných. Podobně atraktivní by pro zaměstnance byla i bezplatná možnost konzultace s právníkem. Okolo desetiny zaměstnanců by využilo možnost konzultace s psychologem.

Z dalších benefitů zaujme zmrazení vajíček za účelem odložení těhotenství. Zatímco v zahraničí se o něm veřejně mluví již několik let, v Česku jde zatím o výrazně menšinovou záležitost. Jako benefit by ho uvítala necelá dvě procenta oslovených žen. Podobně nezajímavou nabídku by pro české zaměstnance představovalo pojištění proti krádeži identity. Oba benefity se umístily na samém konci žebříčku 15 netradičních benefitů. Větší zájem projevili Češi například i o pojištění domácích mazlíčků či o kurz odvykání kouření.