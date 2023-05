Průzkum: Nejvyužívanější moderní technologií je platba pomocí QR kódu

Virtuální pas pro lyžaře s QR kódem pro instalaci nové aplikace do mobilního telefonu. Ilustrační foto.

Virtuální pas pro lyžaře s QR kódem pro instalaci nové aplikace do mobilního telefonu. Ilustrační foto. ČTK/ČTK

Praha - Nejvyužívanější moderní bankovní technologií je platba pomocí QR kódu, kterou využívá až 44 procent Čechů. Následuje platba mobilem (33 procent) a stejnou měrou je zastoupeno i přihlašování do mobilního bankovnictví otiskem prstu. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi tisícovkou respondentů.

Podobné inovace jsou podle průzkumu oblíbené hlavně u mladých Čechů, pro ty starší je příjemnější spravovat své bankovní účty tak, jak byli doposud zvyklí. "Čtvrtina Čechů žádnou z inovací, jako je platba QR kódem nebo placení mobilem, nevyužívá vůbec. Nejčastěji to jsou zákazníci ve věku mezi 55 a 64 lety a ti se základním vzděláním," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Mezi bankovní speciality patří i víceměnový účet. Jde o typ produktu, ke kterému se zákazník dostane přehledně ve svém internetovém bankovnictví, a pod jedním číslem účtu může mít několik podúčtů v různých měnách. Pokud mu přijde platba, částka se automaticky připíše k příslušnému podúčtu na základě evidované měny. Takový typ účtu využívá 15 procent Čechů.

Většina lidí (61 procent) tento typ produktu nezná. Ze skupiny Čechů, kteří jej nevyužívají, by o vedení takového účtu uvažovala až čtvrtina. Nejčastěji jde o zákazníky ve věku 18 až 24 let a častěji jsou to ti, kteří mají vysokoškolské vzdělání. Takový typ účtu může usnadnit zahraniční transakce a majitel se tak ihned na jednom místě dozví, jakými finančními prostředky a v jakých měnách disponuje, uvádí průzkum.