Průzkum: Nejvíce starosti Čechům dělá i letos nesoběstačnost ve stáří

Praha - Nejvíce starosti Čechům dělá i letos nesoběstačnost ve stáří. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven, podle kterého se jí obává stále přes 70 procent lidí. Proti loňskému roku klesl význam krátkodobé pracovní neschopnosti a výpadku příjmu. Vzrůstající obavy naopak dlouhodobě panují u dostupnosti kvalitní péče nebo zdravotních komplikací v zahraničí. Průzkum se konal v březnu mezi více než tisícovkou respondentů.

"Demografické prognózy dlouhodobě hovoří o stárnutí populace, na datech vidíme i rostoucí počet osob v některém stupni nesoběstačnosti. Do roku 2060 se z dnešních přibližně 360.000 těchto osob dostaneme na více než milion,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

Češi ve stáří očekávají finanční problémy, odkázání na péči ostatních i to, že budou na obtíž. Pojištění pro případ dlouhodobé péče a nesoběstačnosti by podle dat z roku 2022 obecně uvítalo 69 procent respondentů a zájem jich o něj projevilo 53 procent. Zahrnovat by mělo jak terénní a mobilní sociální služby nebo zajištění místa v zařízení, tak i poradenství.

Naopak změna nastala u krátkodobého výpadku příjmu a pracovní neschopnosti. Zatímco v roce 2022 zaujímala tato rizika čtvrté, respektive páté místo v žebříčku, kdy se jich obávalo shodně 56 procent respondentů, letos to je deváté a sedmé místo se 44, respektive 46 procenty. "Obavy z těchto rizik byly akcelerovány pandemií covidu. Nyní toto riziko odeznělo a vnímání těchto faktorů se vrací na své dřívější hodnoty,“ uvedla Jana Hamanová z výzkumné agentury SC&C, která průzkum provedla.

V průzkumu lze podle ní pozorovat rostoucí obavy z dostupnosti kvalitní péče, i to do značné míry ještě souvisí s covidovou pandemií, kdy byla zahlcena zdravotnický zařízení a veřejnost v tomto směru znejistěla. Navíc v poslední době ve veřejném prostoru rezonují zmínky o nedostatku zubařů, pediatrů nebo praktických lékařů, což má také vliv na vnímání dostupnosti zdravotní péče, doplnila.

Zatímco v roce 2021 se nedostupnosti kvalitní zdravotní péče obávalo 43 procent respondentů, letos je to už 53 procent. "Z našich průzkumů dlouhodobě plyne zájem Čechů o doplňkovou péči, která by zvýšila stávající standard našeho zdravotnictví. A i podle aktuálních dat tento trend stále posiluje,“ uzavřel Matoušek.