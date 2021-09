Průzkum: Největší volební potenciál má koalice Spolu následovaná ANO

Praha - Největší volební potenciál před říjnovými sněmovními volbami má podle průzkumu koalice Spolu, sdružující ODS, lidovce a TOP 09. Pokud by jí dali hlas všichni lidé, kteří její volbu v současnosti zvažují, získala by až 31,5 procenta. Vyplývá to z výsledků průzkumu firmy Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi. Druhý nejvyšší potenciál má vládní ANO, následované koalicí Pirátů a STAN.

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše má šanci oslovit až 30 procent voličů. Piráti spolu se Starosty by mohli pomýšlet na zisk až 27,5 procenta hlasů.

Na čtvrtém místě je podle průzkumu hnutí SPD s potenciálem 13,5 procenta, pátí jsou sociální demokraté až s deseti procenty. Hnutí Přísaha by mohlo od voličů získat až 9,5 procenta hlasů. Potenciál KSČM je osm procent a Zelených o jeden procentní bod nižší. Společnou kandidátku Trikolory, Svobodných a Soukromníků by mohlo podpořit až 5,5 procenta hlasujících.

Volební potenciál vyjadřuje maximální možný zisk strany či koalice v případě, že by jí u voleb dali hlas všichni voliči, kteří volbu daného subjektu zvažují. Suma potenciálů není sto procent. Volič rozhodující se například mezi dvěma subjekty je započítáván jako potenciální volič obou z nich. Nejde tedy o prognózu výsledků voleb jako v případě volebního modelu.

Data o volebním potenciálu stran sbíraly agentury Kantar a Data Collect od 19. srpna do 3. září. Do průzkumu se zapojilo 3000 lidí.

Sedm politických subjektů s nejvyšším potenciálem a s dlouhodobou podporou v průzkumech veřejného mínění pozve ČT do krajských předvolebních debat. Série 14 diskusí vyvrcholí superdebatou v týdnu před volbami, které jsou naplánované na 8. a 9. října.