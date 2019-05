Praha - Téměř dvě třetiny zaměstnaných Čechů pociťují, že se pracovní trh v ČR potýká s nedostatkem pracovních sil. Většina vnímá hlavně negativní dopady tohoto stavu, jako jsou přesčasy nebo napětí na pracovišti. Proti loňsku poměr negativních aspektů nad těmi pozitivními zesílil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR. Stále více zaměstnanců proto zvažuje změnu pracovního místa, nyní to je 43 procent lidí.

Krátkodobý výkyv nezaměstnanosti nad tři procenta se v březnu opět vrátil na tuto hranici. Jde o nižší nezaměstnanost, než tomu bylo před rokem ve stejnou dobu. Na jedné straně tato situace ukazuje na stále dobrou kondici české ekonomiky, na druhé straně se neustále prohlubuje problém nedostatku pracovních sil, který dlouhodobě pociťují jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci.

Z projevů nedostatku pracovních sil, které zaměstnanci pociťují, jsou více než dvě třetiny negativní. Nejčastěji jde o navýšení množství práce, která od loňska přibyla téměř čtvrtině lidí, 16 procent musí dělat práci za ostatní. Shodné množství zaměstnanců pociťuje napětí ze strany nadřízených a 11 procent ze strany kolegů. Stejně jako v minulém roce vnímají negativní důsledky rekordní zaměstnanosti zaměstnanci nejčastěji v Praze.

S negativními projevy se zaměstnavatelé podobně jako loni snaží bojovat hlavně vyšší finanční odměnou (21 procent), méně často navyšují či přidávají benefity, případně zkracují pracovní dobu. V celkovém měřítku však poměr negativních aspektů vůči těm pozitivním vzrostl. Lidé jsou unavení a dochází jim trpělivost, proti loňským výsledkům se tak zvýšil počet zaměstnanců, kteří zvažují své místo opustit, ze 37 na 43 procent.

"Nejenže se zaměstnavatelé už delší dobu finančně pohybují na hranicích svých možností, ale navíc se potvrzuje, že jen peníze jako nástroj dlouhodobé motivace a loajality samy o sobě nestačí," uvedla ředitelka prodeje společnosti Up ČR Petra Gubíková.

Průzkum ukázal na to, že lidé, kteří za poslední rok změnili pracovní místo, neodešli vždy primárně za vyšší mzdou. Finančně si polepšilo jen 16 procent z nich. Naproti tomu si tito zaměstnanci nejvýrazněji ze všech dotázaných přilepšili v množství a skladbě benefitů. Celkově také tito lidé pociťují nejméně negativních aspektů. A pokud se nějaké objeví, nemají problém jít pracovat zase jinam.

Up ČR je filiálkou francouzské mateřské společnosti Up (dříve Le Cheque Déjeuner). Specializuje se na motivační programy pro zaměstnance v soukromém i veřejném sektoru. Průzkum provedla mezi 525 respondenty.