Průzkum: Nároky Čechů na morálku politiků v posledních letech klesly

Praha - Nároky Čechů na morálku politiků v posledních letech klesly. Jen 50 procent lidí by nyní podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) hodnotilo morálku politiků přísněji než u jiných lidí. Jde o nejnižší podíl zastánců přísnějších nároků na politiky od roku 2002, kdy CVVM tyto průzkumy začalo provádět. V minulosti byla vždy pro přísnější posuzování morálky politiků nadpoloviční většina společnosti.

Poprvé za poslední zhruba dvě desítky let jsou téměř vyrovnané podíly Čechů, kteří by morálku politiků posuzovali přísněji, a lidí, podle nichž mají být politici hodnoceni stejně jako všichni ostatní lidé. Pro stejné nároky na morálku politiků i ostatních občanů se vyjádřilo 47 procent dotázaných. V předchozích letech tento názor zastávalo většinou jen kolem 35 procent Čechů, pouze v roce 2018 podíl lidí s tímto názorem mírně překročil 40 procent.

Zhruba stejný zůstává od roku 2002 podíl Čechů, kteří by politikům v otázce morálky dokonce leccos odpustili oproti ostatním lidem. Dotázaných s tímto názorem je pouze minimum. V aktuálním průzkumu jsou to dvě procenta lidí a v předchozích průzkumech se jejich podíl pohyboval mezi dvěma a čtyřmi procenty.

Kromě názoru na přísnost posuzování morálky politiků se v posledních letech uvolnil i názor Čechů na to, zda do hodnocení politiků zahrnovat i soukromí. V minulosti dosud vždy převažoval názor, že jednání politiků by mělo být posuzováno podle výkonu funkce i podle jejich soukromého života. V letošním průzkumu je však poprvé vyšší podíl Čechů, kteří by politiky hodnotili jen podle výkonu funkce. Tento názor nyní zastává 54 procent lidí. Pouze 45 procent dotázaných by do hodnocení politiků počítalo i soukromý život.

Názory na hodnocení morálky politiků se výrazně neliší podle toho, do jaké společenské či politické skupiny se dotázaný řadí. Podobné názory mají lidé různého pohlaví, věku, vzdělání, životní úrovně i politické orientace.

CVVM zkoumalo také názory Čechů na politické spory, problémy a aféry a informování o nich. Názory lidí na tyto otázky jsou rozporuplné. Na jednu stranu si naprostá většina Čechů - zhruba devět desetin - myslí, že by se o politických aférách mělo informovat, aby byli politici pod kontrolou veřejnosti. Zároveň ale 70 procent dotázaných zastává názor, že politické aféry jsou zveličovány novináři, a podle 66 procent lidí se ani po těchto kauzách v politice nic nezmění.

Průzkum provádělo CVVM letos od 31. ledna do 20. března. Zúčastnilo se ho 861 obyvatel České republiky starších 15 let.