Průzkum: Nájemné v Česku vzrostlo na 8746 korun za měsíc a dál se zvyšuje

Praha - Nájemné v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostlo v průměru o 12,3 procenta na 8746 korun za měsíc. Růst cen nájmů pokračuje i ve druhém čtvrtletí, a to zatím o 16,7 procenta. V květnu tak lidé průměrně zaplatili 9394 korun měsíčně, uvedla finančně poradenská společnost Patron GO na základě průzkumu mezi 1400 Čechy ve věku do 55 let.

Ceny nájemného podle Jiřího Patáka z Patron GO porostou i v budoucnu. "Lze to vyčíst z prozatímního vývoje ve druhém čtvrtletí, ale také kvůli plánovanému zvýšení daně z nemovitosti. To se promítne právě do nájmů. Majitelům se zvýší náklady - a ti si je nechají zaplatit od nájemníků jedna k jedné. Očekávám, že stovky až tisíce korun navíc, které chce stát na každém bytě vybrat, pronajímatelé zohlední a nájmy podraží," řekl Paták.

Například realitní společnost 21 Century udává, že průměrná cena nájmu v ČR se pohybuje těsně pod 300 korunami za metr čtvereční. Cena celkového nájemného se podle ní meziročně zvyšovala o 200 až 300 korun. Nejdražší ceny za metr čtvereční jsou v Praze, uvedla.

V prvním čtvrtletí letošního roku podle společnosti činila cena 394 korun za metr čtvereční, zatímco minulý rok to bylo 349 korun. Nejnižší nájmy jsou v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji. V Moravskoslezském kraji je cena za metr čtvereční 180 korun, v Ústeckém kraji 170 korun, dodala. Ceny nájmu se budou podle výkonného ředitele firmy v Česku Tomáše Jelínka nadále zvedat. Důvodem je regulace hypoték a vysoká inflace, které odrazují developery od výstavby nových rezidenčních nemovitostí, uvedl.

"Regulace hypoték v Česku jsou snad nejtvrdší v celé Evropě, což snižuje počet lidí, kteří si mohou pořídit vlastní bydlení. Kvůli odlivu klientů až o 80 procent pozastavili developeři výstavbu řady projektů a zároveň extrémně vzrostly náklady na výstavbu," řekl Jelínek.

Eduard Forejt z investiční společnosti Passerinvest se domnívá, že snížení úrokové sazby by mohlo mít vliv na snižování nájemného. Vedlo by to podle něj k podpoře výstavby nových nájemných bytů a vytvoření volných rezidenčních nemovitostí na trhu. Tím by se tlak na výši nájemného mohl uvolnit, míní.

Zároveň podle Forejta přefinancování nemovitostí ze strany bank nutí individuální pronajímatele bytu k dalšímu zvyšování cen nájmů, a tím snížení vlastních nákladů na splátku hypotéky.

"Klasický model - koupíte byt, který chcete později předat vlastním potomkům. Budete ho pronajímat a až bude dítě dospělé, tak mu ho necháte. Banka ale přefinancuje hypotéku a vy zjistíte, že nájem splátky nepokryje. I přestože do přiměřené míry zvýšíte nájem svého bytu, tak z vlastního platu budete muset odvádět ještě dalších 5000 nebo 10.000 Kč," řekl Forejt.

Podle průzkumu společnosti Swiss Life Hypoindex je v květnu průměrná sazba hypoték v ČR 6,32 procent.