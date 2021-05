Průzkum: Na internet chodí přes mobil 86 procent Čechů

Praha - Podíl Čechů, kteří pro připojení k internetu používají mobilní telefon, se meziročně zvýšil o sedm procentních bodů na 86 procent. Notebook pro přístup na internet využívá 74 procent lidí a klasické PC jen zhruba polovina. Vyplývá to z květnového průzkumu společností Eset a Seznam.cz mezi 1000 respondenty, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

"Lidé v soukromí mnohem častěji využívají telefony. Firmy kvůli výraznému přesunu pracovníků na home office v minulém roce nakupovaly více notebooky, které práci na dálku přeci jen usnadňují. Jelikož se tato zařízení osvědčují i pro náročnou práci, nečekám, že se v příštím roce uživatelé ve výrazném počtu vrátí ke klasickým počítačům," uvedl technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák. Telefony a notebooky jsou preferovanými zařízeními zejména mezi mladšími lidmi do 24 let. Naopak stolní počítače častěji používají uživatelé ve věku nad 45 let.

Nejčastějším způsobem připojení je vlastní Wi-Fi síť, kterou využívá 90 procent uživatelů. Použití mobilních dat stouplo o čtyři procentní body na 66 procent. Naopak využití veřejných W-Fi sítí kleslo z 39 na 33 procent.

V minulém roce začal počet zařízení chráněných bezpečnostními programy klesat, letos se tento negativní trend zastavil. Ve většině případů objem chráněných zařízení vzrostl o několik málo procent, výjimkou jsou notebooky. Mobilní telefon si chrání 58 procent uživatelů, počítač 94 procent a notebook 89 procent, vyplývá dále z průzkumu.

"Chytré telefony byly dlouhodobě platformou, kde se nám nedařilo vysvětlit veřejnosti smysl ochrany zařízení proti aktivitám útočníků. Zdá se ale, že se toto mění a sledujeme v posledních letech pomalý, ale setrvalý trend nárůstu používání bezpečnostního softwaru. Je to jedině dobře. Data osobního charakteru jsou pro útočníky velice cenná, protože je možné je zneužít pro konkrétní typy kybernetických útoků či přeprodat jiné zločinecké skupině,“ dodal Dvořák.

Ochrana přímého přístupu do zařízení skrze zámek displeje je rovněž oblast, která se během posledních let několikrát dramaticky změnila. Nějakou formu zámku displeje volí většina Čechů a počet uživatelů, kteří si telefon takto chrání, stále vzrůstá. V roce 2016 si jej nechránila třetina lidí, letos je to jen 14 procent. Téměř polovina lidí podle průzkumu používá otisk prstu, 20 procent číselný kód a 12 procent volí gesto. Postupně roste i popularita rozpoznání obličeje, jakkoliv ji aktuálně využívá pouze osm procent uživatelů.