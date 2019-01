Praha - Práci si aktivně hledají tři čtvrtiny nespokojených zaměstnanců, což je o téměř o deset procentních bodů více než před rokem. Nespokojených zaměstnanců je 40 procent z celkového počtu. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment. Práci shánějí nejčastěji na pracovních portálech a prostřednictvím personálních agentur.

"Ze všech stran slyšíme, že nejsou lidé. Ano, nejsou, prakticky každý, kdo dnes chce pracovat, má příležitost. Ne každý je však spokojený. Tři čtvrtiny nespokojených zaměstnanců se poohlíží po nové práci, zaměstnavatelé by se měli zaměřit právě na ně," uvedla marketingová manažerka Grafton Recruitment Jitka Součková.

Způsoby, jakými si lidé hledají práci, se příliš nemění. Nejdůležitějším zdrojem informací je internet, který k vyhledávání pracovních nabídek využívá 95 procent Čechů. Na internetu navštěvují převážně pracovní portály (90 procent), webové stránky konkrétních zaměstnavatelů (67 procent) či webové stránky personálních agentur (57 procent).

Personální agentury využívá k hledání práce 63 procent lidí, nejčastěji jde o muže a uchazeče o práci s příjmem vyšším než 30.000 Kč. Podle doporučení známých se řídí 52 procent respondentů průzkumu. Služby Úřadu práce ČR využívá při hledání práce 14 procent Čechů.

Při hledání práce sílí pozice sociálních sítí. Nejen že je při vyhledávání pracovních příležitostí využívá stále více kandidátů (52 procent), ale svou pozornost na ně při hledání kandidátů či propagaci volných pracovních pozic obrací více i zaměstnavatelé. Počet Čechů, kteří používají sociální sítě, letos podle Českého statistického úřadu překročil hranici 50 procent. V absolutních počtech to je 4,5 milionu osob starších 16 let.

"Zaměstnavatelé by se měli spojit s experty na digitální marketing a chytře se na sociálních sítích prezentovat. Je v nich síla, kterou by neměli opomíjet," uvedla Součková. K náboru by podle ní měli přistoupit jako k jakékoliv jiné kampani na své výrobky či služby.

Agentura Grafton Recruitment průzkum provedla mezi 1123 respondenty.