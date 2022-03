Průzkum: Na 40 procent Čechů s mobilní bankou využívají funkci bankovní identity

Praha - Na 40 procent Čechů, kteří disponují mobilním bankovnictvím, využívá funkci bankovní identity. Více než polovina z nich ji použila pro vstup do Portálu občana, 41 procent pro ověření identity na očkovacím portálu ministerstva zdravotnictví. Vyplývá to z březnového průzkumu Raiffeisenbank mezi 1530 respondenty.

Z těch, kteří bankovní identitu nepoužívají, jich více než polovina tvrdí, že pro ni nenašla využití. Další téměř třetině přijde služba příliš složitá nebo nevěří v její bezpečnost. V letošním roce plánuje elektronické podání daňového přiznání přes portál Finanční správy osm procent dotázaných.

Na 63 procent lidí podle průzkumu už ví, že má bankovní identitu ve své mobilní bance k dispozici. Asi čtvrtina respondentů netuší, zda mají u své banky k bankovní identitě přístup. Službu využívají častěji muži (47 procent) proti ženám (35 procent) a o něco častěji také lidé s vyšším vzděláním.

Respondenti, kteří uvedli, že bankovní identitu znají a využívají, jsou také skupinou lidí, která nejčastěji pracuje s mobilní bankou, minimálně jednou týdně, ale spíše častěji. "Nyní bankovní identitu nabízejí všechny velké banky, další připravují její spuštění v letošním roce. Toto digitální ověření totožnosti dokáže bezpečně otevřít přístup do řady portálů různých firem a státní správy. Lidé se tak mohou vyhnout dlouhému čekání na úřadech, složité korespondenci, papírování a řešit většinu interakce s úřady online,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Zhruba třetina dotázaných přes bankovní identitu vstupuje na portál ČSSZ nebo do systémů soukromých společností, například dodavatelů energií, finančních nebo investičních služeb. Do služby E-recept vstupuje přes bankovní identitu asi 18 procent respondentů, na portál Moje daně 15,5 procenta.

Na 14 procent lidí službu nevyužívá, protože má datovou schránku, která je jinou úrovní pro vstup a komunikaci s výše uvedenými institucemi. Ačkoliv se do bankovní identity přihlašuje stejně jako do mobilního bankovnictví, necelá pětina neumí bankovní identitu ovládat a přijde jim to složitá. Na 12 procent nedůvěřuje její bezpečnosti.