Průzkum: Mezilidské kontakty v říjnu klesly zatím jen mírně

Praha - Češi při současné vlně epidemie koronaviru zatím jen mírně omezili své kontakty s ostatními, v druhém říjnovém týdnu byli v blízkém kontaktu v průměru s 20 lidmi. Proti letním prázdninám, kdy byla situace podobná jako před epidemií, je to zhruba o dva kontakty méně. Proti březnu, kdy se nákaza koronavirem začala šířit, je to však přibližně o 12 více. Vyplynulo to z výzkumu, který dnes zveřejnila organizace PAQ Research. Podle ní je současný stav dán mimo jiné tím, že práci z domova nyní využívá méně lidí než na jaře.

V první vlně epidemie mělo podle průzkumu kompletní home office 20 až 23 procent lidí a desetina pracovala napůl z práce a napůl z domova. V první polovině října pracovalo zcela z domova deset procent dotázaných a dalších osm procent částečně. Práce z domova, která obnáší zásadní pokles sociálních styků, tak byla na podobné úrovni jako na přelomu srpna a září.

"Nárůst mezilidských kontaktů zvyšuje pravděpodobnost komunitního šíření nemoci, v létě byla ale rizikovost zřejmě omezena i tím, že často byly venku," uvedli autoři průzkumu.

Nicméně obavy lidí ze šíření nemoci covid-19 se začaly o prázdninách opět zvyšovat a v současné době je podobná jako v dubnu. Velké starosti dělá epidemie 45 procentům lidí, na počátku dubna je vyjadřovalo o pět procentních bodů více lidí.

S nynějším nárůstem počtu nakažených se opět zvýšila obezřetnost občanů, jarních hodnot ale nedosahuje. Podle autorů průzkumu se skokově zvýšila v polovině září po znovuzavedení zavedení roušek ve vnitřních prostorách. V následujících dvou týdnech míra prevence stagnovala, zvýšila se pak v první polovině října.

Na jaře všechna opatření proti šíření koronaviru jako nošení roušky, mytí rukou, omezování fyzických kontaktů a pobytu na přelidněných místech a podobně dodržovaly dvě pětiny dotázaných. Koncem srpna u nich zůstala desetina respondentů. V polovině října se uvedených aktivit chránících před nemocí drželo 22 procent lidí.

Průzkumu v rámci výzkumného projektu Život během pandemie, na kterém se vedle PAQ Research podílí iniciativa IDEA AntiCovid a agentura NMS, zúčastnilo kolem 2400 lidí.