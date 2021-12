Průzkum: Mezi nejoblíbenější vánoční dárky patří ty ručně vyrobené

Praha - Mezi nejoblíbenější vánoční dárky patří ty, které jsou ručně vyrobené. Přálo by si je 64 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila Provident Financial ve spolupráci s výzkumnou agenturou Instant research v září mezi 500 respondentů.

Preference dárků se ale mění. Dříve oblíbené hmotné dárky teď mají konkurenta, peníze a vouchery. Loni je pod stromeček darovaly dvě třetiny Čechů. Změnila se i vánoční přání, jejich papírovou verzi posílá v dnešní době jen 13 procent lidí.

Peníze či dárkové poukázky Češi rozdávají nejčastěji dospělým dětem (téměř 30 procent) a rodičům (26 procent). Více než polovina Čechů se z obálky se ale z peněz či dárkových poukázek pod stromečkem příliš neraduje.

"Negativní postoj k finančním darům může plynout z toho, že se Češi snaží o Vánocích nemyslet na běžné starosti. Právě k nim může patřit i nestabilní finanční situace či dluhy a takový dárek může být nepříjemnou připomínkou finančních trablů, které rodina řeší,“ upozornila psycholožka Kateřina Brikciová. V době, kdy česká společnost prochází náročným ekonomickým obdobím, je dobré si uvědomit, že není třeba darovat poukázky za stovky či tisíce korun, protože obdarovaný více ocení čas a úsilí na tvorbu dárku pro konkrétního obdarovaného, doplnila mluvčí Providentu Kateřina Jarošová.

Průzkum odhalil rozmanitost udržovaných vánočních tradic v českých domácnostech. Některé zvyky udržuje naprostá většina, na 88 procent Čechů nevynechají zdobení stromečku, 72 procent peče cukroví a pod stromečkem si dárky rozbaluje 70 procent. V rodinách se udržuje i zvyk rozesílat vánoční SMS (53 procent), nezvedat se od vánoční večeře (50 procent) a kapří šupinku schovává pod talíř třetina oslovených. Na vánoční mši do kostela vyráží 13 procent Čechů.