Průzkum: Města dávají na investice zhruba třetinu rozpočtů

Praha - Česká města dávají průměrně zhruba třetinu svých rozpočtů na investice. Nejvíce chtějí investovat do dopravní infrastruktury či budov ve svém vlastnictví, zejména škol a školek. Pouze desetina měst však má dost peněz, aby byla schopná všechny potřebné investice uskutečnit. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, kterou zveřejnila na konferenci lídrů veřejné správy v Praze.

Finance městům nejvíc chybí na budování (56 procent) a opravu (59 procent) dopravních staveb, na nemocnice a zdravotní péči (50 procent) a na bytovou výstavbu (42 procent). Výstavbu bytů kromě nedostatku peněz komplikují podle výsledků studie příliš složité podmínky státní podpory, administrativa a dlouhé lhůty pro získání povolení výstavby.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dnes na setkání se zástupci samospráv uvedla, že výstavbu by měl zjednodušit chystaný nový stavební zákon. Práce na nové úpravě by se podle ní měla ideálně stihnout tak, aby byl zákon schválen nejpozději do poloviny roku 2021. "Ale je jasné, že jsou tam naprosto revoluční věci, na takovéto velké zákony čtyřleté volební období není žádná dlouhá doba," uvedla.

Připomněla také Národní investiční plán, jehož obrysy loni v listopadu představil premiér Andrej Babiš (ANO). Zástupce obcí a krajů vyzvala, aby ohledně projektů komunikovali především s Asociací krajů a Svazem měst a obcí. "Aktuálně máme národní koncepci rozvoje politiky soudržnosti v meziresortním připomínkovém řízení. Asociace a svaz jsou pro nás stěžejní partneři, abychom to upravili v zájmu všech, ten dokument půjde následně na vládu," řekla.

Studie veřejné zprávy vychází ze 149 rozhovorů se zástupci ministerstev a měst, které se uskutečnily letos. Dokument se zabývá i spokojeností s novelou služebního zákona či nedostatkem odborníků pro veřejnou správu. Zajímala se i o úroveň digitalizace, bezpečnosti informačních systémů a o kvalitu spolupráce mezi centrálními orgány a samosprávami.