Průzkum: Macron by nyní s přehledem vyhrál obě kola prezidentských voleb

Paříž - Pokud by se volby francouzské hlavy státu konaly nyní, vyhrál by jejich první i druhé kolo s poměrně výrazným náskokem současný prezident Emmanuel Macron. Druhá by v obou kolech podle průzkumu společnosti Harris Interactive, o němž dnes informovala agentura Reuters, skončila krajně pravicová politička Marine Le Penová.

Čtyřiačtyřicetiletý Macron, který Le Penovou porazil už ve volbách před pěti lety, by podle průzkumu v prvním kole hlasování získal 24 procent hlasů, zatímco šéfka Národního sdružení (RN) 17 procent. Na třetím místě by skončila šéfka regionu Île-de-France Valérie Pécresseová s 15 procenty a na čtvrtém bývalý politický novinář Éric Zemmour se 14. Zatímco Pécresseová je vnímána jako umírněná kandidátka pravicových Republikánů (LR), Zemmour je znám vyhraněně pravicovými názory.

Ve druhém a rozhodujícím kole voleb by pak Macron porazil Le Penovou v poměru 55 ku 45.

Průzkumu veřejného mínění, který se uskutečnil mez 28. a 31. lednem, se zúčastnilo 2562 respondentů.

Prezidentské volby se ve Francii uskuteční v dubnu. Macron sice ještě oficiálně neoznámil, že se jich zúčastní, s jeho kandidaturou se ale všeobecně počítá.