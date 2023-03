Průzkum: Lidé chtějí čtyřdenní pracovní týden a neomezenou dovolenou

Praha - Češi by si přáli čtyřdenní pracovní týden, pružnou pracovní dobu a neomezenou dovolenou. Většina zaměstnanců chce dosáhnout rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos a společnosti Welcome to the Jungle, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Flexibilní práce má pozitivní vliv na pohodu zaměstnanců, ti jsou pak podle průzkumu produktivnější a zároveň loajálnější vůči zaměstnavateli.

Zásadními kritérii pro dobrý pocit v práci zůstává pro drtivou většinu českých zaměstnanců tradičně plat, který je na prvním místě pro 95 procent dotázaných. Podobné procento zaměstnanců zdůrazňuje dobrý vztah s nadřízenými. Stále důležitější je pro lidi odpovědnost, kterou mají na dané pracovní pozici. Zatímco v roce 2021 ji jako důležitou považovalo 73 procent dotázaných, letos už to bylo 82 procent.

V Česku zároveň roste počet zaměstnanců, kteří kladou důraz na skloubení práce a volného času. V době pandemie covidu-19 si totiž vyzkoušeli, že je to možné. Oblíbili si práci z domova. Dvě třetiny lidí, kteří při epidemii koronaviru měli takzvaný home office, by v něm rádi pokračovali. Pevně stanovený režim naopak vyhovuje těm, co práci z domova zatím nevyzkoušeli.

Kratší pracovní týden by chtělo zkusit 70 procent lidí, praktickou zkušenost s ním má ale jen každý pátý zaměstnanec. Pružnou pracovní dobu a delší dovolenou vyzkoušelo jen osm procent lidí. „Neomezený počet dnů placené dovolené je lákadlem pro skoro dvě třetiny zaměstnanců. Tento benefit u nás zatím není moc rozšířený," komentovali autoři výsledky šetření.

Lidé stále více vnímají pozitivní dopady flexibilní práce na život. Více než tři čtvrtiny zaměstnanců díky ní pociťují větší pohodu, dvě třetiny popisují zvýšení vlastní produktivity a efektivity při plnění úkolů. "Lidé se cítí více jako součást firmy, a proto v ní i déle zůstávají jako zaměstnanci," doplňuje průzkum.