Průzkum: Lidé by měli utrácet jen peníze, které již mají

Praha - Na 78 procent Čechů souhlasí s tím, že by lidé měli utrácet jen peníze, které mají, a neměli by se spoléhat na budoucí příjmy. Každý třetí přesto považuje za běžné využít možností, jak si zlepšit životní úroveň nad hladinu současného příjmu, když očekává dobré příjmy v budoucnu. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK mezi tisícovkou respondentů.

Čtvrtina Čechů se pak domnívá, že pokud lidé neplatí své závazky, je to chyba těch, kdo jim umožnili utrácet na dluh. Častěji se takto vyjadřují méně vzdělaní lidé. Skupina osob, která si napřed půjčí 'majlant', a následně je ochotná žít několik let s minimálním příjmem, je relativně velká. Při zkracování doby oddlužení významně roste. Více jsou podobnému experimentování s dluhy nakloněni mladí lidé a lidé s nižším vzděláním.

Dluh známému, který má problémy se splácením, by nebyl ochoten prominout téměř nikdo. Část dluhu by odpustila přibližně pětina dotázaných. Naopak 63 procent Čechů si stojí za názorem, že by měl známý, který si od nich půjčil, vrátit alespoň původně půjčenou částku. Každý šestý (17 procent) by chtěl dokonce striktně splatit vše, včetně domluvených úroků.

S větší ochranou dlužníků před věřiteli by souhlasila jen třetina Čechů. Většinu by s velkou pravděpodobností odrazovala souvislost se snížením vymahatelnosti pohledávek, čímž by mohlo dojít například ke zdražení některých služeb, půjček, leasingu, pojištění, poplatků za energie pro poctivé zákazníky apod. Větší solidaritu s dlužníky, i za cenu částečného zdražování služeb, mají spíše lidé mladšího věku a ženy na mateřské dovolené.

Naprostá většina dotázaných uvedla, že by firmy měly důsledně vymáhat nezaplacené účty, aby o ně nemusely navyšovat platby poctivých zákazníků. Přibližně polovina s tímto výrokem rozhodně souhlasí a dalších 42 procent odpovědělo vlažnějším ano. Pouze dvě procenta oslovených byli vyloženě proti. Stejně jako u předchozích otázek jsou i v tomto případě na straně dlužníků více mladí lidé.

"Celou problematikou půjčování v české populaci silně ovlivňuje generační aspekt. Mladší lidé, kteří právě vstupují do koloběhu života, častěji využívají nejrůznější půjčky, které mohou například pomoci zaopatřit bydlení, umožnit studium či vycestovat. S částečným zadlužením jsou tak schopni někteří žít," uvedl sociolog STEM/MARK Jan Burianec. Opak vidí u poměrně disciplinované starší generace.