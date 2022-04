Průzkum: Kvůli růstu cen se musí nějak omezovat 40 až 50 % domácností

Praha - V důsledku ekonomické situace doprovázené výrazným růstem cen se musí v případě energií omezovat zhruba polovina domácností. U potravin a pohonných hmot to jsou zhruba dvě pětiny. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi mezi 1200 respondenty. Průzkum televize zveřejnila v pořadu Otázky Václava Moravce.

Z průzkumu vyplývá, že u energií se musí částečně omezovat 38 procent respondentů a desetina výrazně. U potravin a pohonných hmot se částečně omezuje zhruba třetina domácností a desetina výrazně. V případě pohonných hmot ale zároveň 18 procent lidí uvedlo, že se jich to netýká.

Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy je z průzkumu vidět, že v případě energií se omezování týká výrazněji lidí s nižším vzděláním a u seniorů, tedy u skupin s nižším příjmem. "U potravin je velký rozdíl podle dosaženého vzdělání. Mezi vysokoškoláky šetří na potravinách zhruba čtvrtina lidí a u lidí bez maturity celá polovina," uvedl.

V pořadu se v této souvislosti shodla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, že vládní pomoc by měla být cílená a ne plošná. "Pokud by to vláda dělala plošně, tak to bude mít zase stejný dopad jako za pandemie, tedy zvýšení státního dluhu a další utržení inflace," uvedla. Peníze, jež předchozí vláda utratila na plošné pomoci, šly podle ní na úkor vládního dluhu. Zároveň podpořily nárůst inflace.

"Ke zchudnutí obyvatelstva dojde evidentně, zejména kvůli ruské agresi na Ukrajině. Zvýší se okruh osob, které budou čelit vážným problémům a těm je potřeba pomoci," dodala šéfka rozpočtové rady. Upozornila, že donedávna ohrožovala chudoba v ČR desetinu lidí a nejvíc pesimistické scénáře počítají s nárůstem až na 30 procent. "Těm je potřeba pomáhat. Ale zbylé dvě třetiny lidí musí čerpat z úspor a vydržet období, kdy jim životní úroveň neporoste," dodala. Připomněla, že za dva roky pandemie přibylo na vklady domácností půl bilionu kvůli odložené spotřebě.

Podle Prouzy je vidět,že lidé se začínají bát a šetřit jako na počátku pandemie. Objem nákupů sice zatím zůstává stejný, ale lidé hledají levnější výrobky. "Pomoc musí být cílená a jednoduchá. A vláda musí lidem vysvětlovat, že říci si o pomoc není špatně. Vláda peníze má, ale neumí je dostat k lidem rychle a levně," uvedl. Doporučil kabinetu snížit byrokracii a na podporu ekonomiky otevřít český pracovní trh. Migrační vlna z Ukrajiny podle Prouzy pomáhá jen omezeně. Pracovníci jsou totiž potřeba hlavně v průmyslu.