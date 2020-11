Průzkum: Koronavirus negativně ovlivnil cesty dvou třetin Čechů

Praha - Koronavirová krize negativně zasáhla do cestovatelských plánů dvou třetin Čechů, polovina přitom plánovanou cestu do zahraničí zcela zrušila. Většinu lidí odrazují především vládní opatření v jednotlivých státech, do budoucna však zájem lidí o cestování přetrval. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kiwi.com.

Koronavirová pandemie cestování výrazně omezila po celém světě. Aerolinky zejména na jaře postupně zrušily drtivou většinu svých linek. Na podzim se situace opakuje, i když prozatím v menším měřítku. Zrušení letu tak letos podle průzkumu letos zažila pětina respondentů. Stejná část oslovených se pak s ohledem na problémy v letecké dopravě dočasně uchýlila k té pozemní.

Čechy od cestování odrazují především cestovní omezení. Jako hlavní důvod je uvedlo více než 52 procent lidí. Naopak zdravotní rizika znepokojují pouze pětinu oslovených. Čtvrtina respondentů pak podle průzkumu žádné obavy nemá.

Do budoucna však veřejnost cestování nezavrhla. Dosavadní události sice zcela odradily od cest pětinu respondentů, dvě třetiny oslovených by však naopak vyrazily na cestu kdykoliv, pokud by to bylo možné. Na příští rok tak už plánuje cestu asi polovina lidí z průzkumu.

Velká část dotázaných by pro snadnější cestování uvítala některá usnadnění, například rychlé testování na koronavirus na letištích a také možnost flexibilního zrušení letenky. "Už teď můžeme sledovat, že jak dopravci, tak letiště přichází s novými řešeními, které usnadňují cestování i v době pandemie a zvyšují bezpečnost pasažérů. Jde například o bezkontaktní či digitální řešení nebo poskytování testu na COVID-19 zdarma," uvedla ředitelka zákaznické péče v Kiwi.com Eliška Dočkalová.

Koronavirus ovšem mění chování a preference tuzemských cestovatelů. Výrazně se například zkrátila doba od nákupu letenek před odletem. Podle dat Kiwi.com až pětina lidí nyní kupuje letenky jen 48 hodin před cestou. Do budoucna přitom budou lidé preferovat zřejmě hlavně evropské destinace. V rámci výběru dopravy pak stále vedou letecké spoje.

Průzkum vedený výzkumnou agenturou STEM/MARK se uskutečnil v říjnu. Zúčastnilo se ho 1012 respondentů ve věku 18 až 59 let, kteří cestovali do zahraničí alespoň dvakrát v posledních pěti letech.