Průzkum: Knihy jako dárek pořizuje 8 z 10 Čechů, nejčastěji k Vánocům

Praha - Knihy jako dárek alespoň někdy pořizuje podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere osm z deseti Čechů, 73 procent z nich je kupuje k Vánocům. K narozeninám knihu daruje 16 procent lidí, osm procent dotázaných čtivo druhým dává jen tak pro radost. Pod vánoční stromek hodlá letos 82 procent lidí zabalit jednu až pět knih. Za knihy k Vánocům Češi plánují utratit nejčastěji mezi 201 a 500 korunami. Výsledky průzkumu agentura Nielsen Admosphere dnes zveřejnila v tiskové zprávě.

Oblíbenější jsou klasické papírové knihy, elektronickou se chystá jako dárek letos pořídit 13 procent Čechů. Na papírové knihy, které daruje pod vánoční stromek, si zhruba třetina respondentů stanovila rozpočet mezi 201 a 500 korunami. Mezi 501 a 700 korunami hodlá utratit 23 procent lidí, 22 procent oslovených má připraveno 701 až 1000 korun. Více než 1000 korun chce za knihy utratit 18 procent lidí. Vyšší výdaje za knihy, nad 700 korun, plánují podle průzkumu častěji ženy.

Knihu jako dárek vítá 70 procent Čechů, zpravidla ženy a lidé s vyšším vzděláním. Naopak 23 procent respondentů není z darovaného čtiva nadšených. Knihu nikdo nedostalo sedm procent lidí.

Češi si rádi kupují knihy i sami pro sebe, a to 76 procent dotázaných. V průběhu roku si do pěti knih pořídí 44 procent lidí. Více si jich opět pořídí ženy, z věkových skupin vedou respondenti do 34 let.

Průzkum Nielsen Admosphere uskutečnila on-line formou mezi 500 lidmi starších 15 let.

Knihy patří podle prodejců k tradičním dárkovým trendům stejně jako parfémy nebo stavebnice Lego. Letos se dárkovými hity podle obchodníků stanou také mobilní telefony, robotické vysavače, kávovary, herní konzole, ale třeba i hudební nástroj kalimba neboli prstové piano.