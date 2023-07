Průzkum KB: Přes dvě třetiny Čechů platí nyní výhradně bezhotovostně

Praha - Přes dvě třetiny Čechů platí nyní výhradně bezhotovostně, stejně tomu bylo i na přelomu roku. Lidé stále více využívají placení chytrými telefony. Vyplývá to z červencového průzkumu, který dnes novinářům prezentovali zástupci značky KB SmartPay, dceřiné společnosti Komerční banky.

Pokud prodejce karty neakceptuje a kupující u sebe nemá dostatečnou hotovost, se podle průzkumu v 57 procentech případů obchod neuskuteční a zákazník odchází ke konkurenci. O pár měsíců dříve by odešlo 48 procent zákazníků a naopak 52 procent by bylo ještě ochotno při odmítnutí platby kartou vyhledat nejbližší bankomat, vybrat si hotovost a vrátit se. Dnes by to udělalo už jen 40 procent z nich.

Pětina dotázaných uvedla, že u sebe hotovost už běžně vůbec nenosí, a pokud ano, tak jen pár stokorun, v průměru 300 až 800 Kč. Obecně mají Češi u sebe čím dál tím méně peněz. V rozmezí od 800 do 2000 Kč mělo loni u sebe 30 procent respondentů, letos 28 procent. Naopak o dva procentní body stoupl počet těch, kteří disponují hotovostí menší než 300 Kč.

Oblíbenost platebních karet významně dohání platba chytrým telefonem. "Zřejmě hlavně mezi mladou generací vítězí filozofie, že telefon mám u sebe pořád, tak proč riskovat, že kartu ztratím. Takže přestože klasická platební karta zůstává číslem jedna v bezhotovostních platbách, o plných deset bodů se zvýšila frekvence placení smartphonem," uvedla generální ředitelka KB SmartPay Jitka Palatová.

Zatímco loni uvádělo jako nejčastější platbu mobilem 22 procent zákazníků, aktuálně je to 32 procent. Platby chytrými hodinkami zatím se čtyřmi procenty zůstávají v pozadí. S nástupem věkové skupiny nad 20 let se podle ní očekává, že i jejich podíl bude stoupat.

Rychlost provedení transakce, dokonalý přehled o provedených platbách on-line a možnost získat zpět část peněz za provedený nákup, to jsou i nadále tři největší výhody bezhotovostních plateb, které podle KB SmartPay vzešly z průzkumu. Průzkum uskutečnila pro KB SmartPay průzkumná agentura Ipsos. Sběr dat byl on-line během prosince 2022 a v červenci 2023 na vzorku 550 respondentů.

"Například u letních hudebních festivalů vnímáme, že stále více jich přechází na bezhotovostní platby. Jako novinku to uvedli letos i pořadatelé festivalu Colours of Ostrava a bezhotovostní jsou i ostatní velké české hudební festivaly," řekl ČTK country manažer Visa pro ČR Petr Polák. Například na festivalu Beats for Love, který se uskutečnil na začátku července ve stejném areálu, jako o 14 dní později Colours, bylo však možné platit pouze v hotovosti.

Za neochotou některých obchodníků přijímat platby kartou může být podle odborníků snaha snížit daňové odvody. "Za rozhodnutím obchodníka nepřijímat platební karty může být směs více různých motivů. Obchodník může mít pocit, že práce s hotovostí je pro něj levnější než provoz terminálu, nebo že zájem ze strany klientů o platbu kartou není dost velký. Ale také může jít o obchodníkovu snahu snížit svou daňovou povinnost," uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Senát letos v únoru zamítl iniciativu skupiny senátorů kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti. Chalánková poukazovala na obavy lidí z toho, že se bezhotovostní platby stanou v souvislosti s rozvojem digitalizace buď povinnými, nebo že hotovostní úhrady zcela vytlačí. V červnu Chalánková uvedla, že chystá návrh, který by zakotvil právo občanů nevyužívat informační technologie. Doplnil by podle ní její původní návrh na uzákonění práva na platby v hotovosti.