Průzkum: K očkování motivovala pracovníky čtvrtina zaměstnavatelů

Praha - K očkování proti covidu-19 motivovalo své zaměstnance v průběhu loňského listopadu a prosince 23 procent zaměstnavatelů. Z toho více než polovina těchto podniků svým zaměstnancům za to nabízela dny placeného volna, třetina finanční odměny a pětina odměny z interního programu benefitů. Naopak 67 procent zaměstnavatelů pracovníkům žádné výhody spojené s očkováním proti covid-19 nenabízelo. Zbylá desetina to nyní ještě zvažuje. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

"Velká část podniků své pracovníky v očkování podporuje a doporučuje jim ho, nicméně odměny a benefity za něj nabízí aktuálně jen necelá čtvrtina z nich. Další desetina to ale zvažuje, jelikož ví, že právě očkování jim může pomoci udržet provoz v chodu bez větších výpadků lidí v karanténě,“ uvedl ředitel Grafton Recruitment a GI Group Martin Malo.

O očkování jednotlivých zaměstnanců proti covid-19 mělo na podzim loňského roku přehled 67 procent zaměstnavatelů, a to i přesto, že v tuto dobu neměly podniky povinnost zjišťovat tyto informace. Zatímco 49 procent podniků se svých zaměstnanců ptalo napřímo, dalších 18 procent to zjistilo prostřednictvím anonymních průzkumů. Zbylá třetina tato data pak nijak nemonitorovala.

"Ti, kteří informace o očkování u svých zaměstnanců v podzimních měsících roku 2021 nezjišťovali, byli nejčastěji přesvědčeni, že na získání těchto údajů nemají legitimní nárok. Pro 22 procent zaměstnavatelů pak byla důvodem citlivost tohoto tématu, které ve společnosti stále vyvolává velké diskuse,“ doplnil Malo.

Z dat vyplynulo, že před Vánocemi deklarovalo 42 procent zaměstnavatelů proočkovanost nad 60 procent. Pouze čtyři procenta dotazovaných společností uvedla proočkovanost svých zaměstnanců nad 90 procent. Šlo nejčastěji o firmy s počtem do 50 zaměstnanců.

Podle serveru Our World in Data má nejvíce proočkovaných občanů v Evropě Portugalsko, které uvádí až 90 procent občanů se dvěma dávkami vakcíny. Další v pořadí jsou pak Malta, Španělsko, Dánsko nebo Irsko. V ČR má aktuálně dvě dávky přibližně 63 procent obyvatel, což představuje přes 6,7 milionu lidí. Naopak nejméně očkovaných mají v Moldavsku, na Ukrajině nebo v Albánii. Posilovací třetí dávku má v Česku 3,567 milionu lidí, což představuje třetinu obyvatel.

Průzkum se konal ke konci roku 2021 a zapojili se do něj respondenti ze 432 společností.