Průzkum: Jen pět procent dětí nechce vlastní bankovní účet

Praha - Vlastní účet má více než polovina dětí v Česku (54 procent), další dvě pětiny dětí (41 procent) by vlastní účet chtěly. Pouze pět procent z nich ho nechce. Vyplývá to alespoň z průzkumu Banky Creditas mezi 200 dětmi a teenagery ve věku šest až 17 let. Klíčový je pro ně mobil, s nímž chtějí ovládat účet, mít v něm přehledy a platit s ním v obchodech. Za hlavní považují vysoké úročení a výběry z bankomatu zdarma.

Děti, které vlastní účet mají, ho primárně používají k platbám kartou v obchodech (63 procent). Prioritu v ovládání hraje mobil (82 procent), PC má zhruba pětinový podíl. Pozitivně děti přistupují i k platbám mobilem, například přes Google Pay. Na 61 procent by je využívalo místo karty, kdyby to jejich účet uměl. Dalších 22 procent nedokázalo odpovědět.

Z hlediska priorit označily děti jako nejdůležitější parametry bankovního účtu výběry po celém světě zdarma (91 procent), dobrý úrok (84 procent), grafické přehledy toků na účtu (83 procent). Do první pětky se vešly ještě nabídky slev u řetězců rychlého občerstvení a možnost plateb mobilem, které by ocenily tři čtvrtiny dětí.

"V rámci přípravy nových dětských produktů jsme si zmapovali, co je pro děti a mladé lidi důležité. Trochu nás překvapilo, že dávají přednost racionálním vlastnostem, jako jsou úrok či poplatky, zatímco možnost vlastního nastavení je pro ně relativně méně významná," uvedla ředitelka produktů a projektů Creditasu Ivana Pícková.