Průzkum: Jedničku za výuku na dálku by školám dala desetina rodičů

Praha - Většina rodičů se domnívá, že školy ani po roce epidemie covidu-19 nezvládaly výuku na dálku tak, jak by měly. Jako výborné ohodnotilo fungování distančního vzdělávání v letošním školním roce jen deset procent Čechů. Kolem 44 procent by školu za výuku na dálku oznámkovaly trojkou. Nejvíc nespokojení byli rodiče s tím, že se museli do výuky hodně zapojovat. Nejlépe hodnotili komunikaci školy se žáky. Vyplývá to z průzkumu NMS Market Research pro Raiffeinsenbank. ČTK o tom informovala mediální zástupkyně banky Michaela Šimková.

Průzkum se konal v březnu on-line dotazováním, zúčastnil se ho reprezentativní vzorek lidí ve věku 18 až 65 let. Respondenti v něm mohli hodnotit školy svých dětí standardním známkováním, od nejlepší jedničky po nejhorší pětku.

Školy se podle průzkumu nejhůře vyrovnaly se zátěží rodičů. Pětku jim za to dalo 12 procent dotázaných, pětina čtyřku a 29 procent trojku. Jen dvě pětiny rodičů byli se svým zapojením do výuky spokojeni na jedničku či dvojku. O něco lépe rodiče hodnotili komunikaci s rodiči, zajištění výuky a využívání on-line nástrojů. Za komunikaci s žáky dostali jedničku nebo dvojku od zhruba tří čtvrtin lidí. K trojce se v tomto případě přiklonilo 17 procent dotázaných, sedm procent dalo školám za komunikaci čtyřku a dvě procenta pětku.

"Stejné otázky jsme rodičům pokládali i minulý rok. U všech otázek došlo během roku ke zhoršení o jednotky procent, zatímco čas strávený s dětmi výukou vzrostl,” řekla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Podle průzkumu z března trávili rodiče učením s dětmi průměrně 3,3 hodiny denně. Přibližně 60 procent většina se jich shodlo na tom, že to bylo mezi dvěma a šesti hodinami. Třetina rodičů se domácí výuce věnovala do dvou hodin. Pouze kolem dvou procent rodičů se s dětmi neučilo vůbec, čtyři procenta pak naopak více než šest hodin denně.

Podle analýzy, kterou dnes zveřejnili zástupci organizace Učitel naživo a společnosti PAQ Research, ovšem přibyly práce a stres při výuce na dálku i učitelům. Počet vyučujících, kteří pracovali šest a více hodin, vzrostl meziročně z 37 na 56 procent. Zároveň narostl počet pedagogů s pocitem vyčerpání a s obavami z nedostatečné motivace žáků.