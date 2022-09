Průzkum: Inflace a ceny energií komplikují bydlení nadpoloviční většině lidí

Praha - Prudce rostoucí ceny energií a rekordní inflace komplikují situaci s bydlením více než polovině Čechů. U lidí žijících v nájmu to jsou dokonce více než tři čtvrtiny, vyplývá z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnila společnost Generali Investments. Nepříznivá ekonomická situace se podle něj promítá i do nadějí lidí na vlastní bydlení. Téměř 90 procent z nich se obává toho, že si ho nebude moci dovolit.

Inflace a vysoké ceny energií komplikují situaci s bydlením daleko více než třeba pandemie koronaviru, zhodnotil výsledky průzkumu Marek Bečička ze společnosti Generali Investments CEE. "Výdaje na bydlení má přes osmdesát procent lidí vyšší než loni, pětina dokonce platí alespoň o čtvrtinu víc," upozornil.

Téměř třetina lidí žijících v nájmu uvedla, že si kvůli špatné finanční situaci nemůže dovolit dávat za nájem tolik jako před rokem. Dva z pěti dotázaných také vyjádřili obavu z toho, že budou mít do budoucna problém platit nájem. O stěhování do menšího bytu či domu proto podle průzkumu uvažuje více než pětina lidí žijících v nájmu.

Kromě vysokých cen energií a inflace obecně se do obav Čechů promítají také zvyšující se úrokové sazby u hypoték. Řadě lidí končí fixace, a vzhledem k růstu úrokových sazeb si výrazně připlatí. I proto uvažuje osm procent lidí s hypotékou o prodeji nemovitosti a přestěhování se do nájmu.

Pokud si někdo před pěti lety koupil v Praze byt za zhruba pět milionů korun, splácel dosud při využití běžné hypotéky s dobou splácení 30 let a úvěru ve výši 80 procent ceny nemovitosti asi 15.000 korun měsíčně. "Po konci fixace to ale bude více než 24.000," upozorňuje Bečička. A pro ilustraci dodává, že zatímco v roce 2017 představovalo 15.000 Kč asi 39 procent průměrného platu v Praze, splátka 24.000 až 25.000 korun v současnosti odpovídá už polovině průměrné pražské mzdy.

Současná ekonomická situace se promítá i do nadějí Čechů na pořízení vlastního domu či bytu. Obavu, že pro ně bude náročnější dosáhnout na vlastní bydlení, vyjádřilo v průzkumu 88 procent respondentů. Představuje to významný nárůst oproti předchozím letům. V roce 2021 sdílelo tuto obavu 77 procent lidí, o rok dříve 62 procent.

Přibývá ale také lidí, kteří očekávají zpomalení či úplné zastavení růstu cen nemovitostí. Že bude hodnota realit nadále růst stejným tempem jako dosud, očekává 40 procent Čechů. Před rokem to přitom bylo o polovinu více. Naopak podíl respondentů počítajících se "splasknutím bubliny" vzrostl za stejnou dobu z 15 na 26 procent.

"Dlouhodobě není tak vysoký růst hodnoty nemovitostí udržitelný a první signály zpomalení se již objevují," domnívá se Bečička. Neočekává ale, že by v dohledné době nastal obrat, a ceny začaly klesat stejným tempem, jakým dosud rostly. Pokud k nějakému poklesu dojde, tak to podle něj bude spíše u luxusnějších nemovitostí nebo starších bytů v panelových domech v horších lokalitách, které se svezly na vlně zdražování z posledních let.

Aktuální zpomalení na trhu nemovitostí je podle Bečičky dáno hlavně vysokou mírou nejistoty. "Poptávka nikam nezmizela, ale v současné době spousta lidí s koupí váhá a čeká na další vývoj," domnívá se.

Průzkum společnosti Generali Investments CEE k situaci Čechů ohledně bydlení se konal od 6. do 9. září. Zapojil se do něj reprezentativní vzorek 1050 respondentů ve věku 18 až 65 let ze všech krajů ČR.